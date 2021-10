Afacerea în care Anamaria Prodan a investit un milion de euro: ”Știu exact ce e bine și ce nu...”

Se spune că în viață nu le poti avea pe toate. Anamaria Prodan este cunoscută pentru milioanele de euro pe care le ”învârte” și nu are de gând să se oprească aici. Sexy impresara a investit un milion de euro în criptomonede, cea mai actuală afacere.

Anamaria Prodan este pregătită să dea tun după tun! Are afaceri în imobiliare, iar acum s-a reprofilat în afacerea cu criptomonede. Sexy impresara a investit un milion de euro în cea mai la modă afacere și va sărbători momentul tocmai în Dubai.

(VEZI ȘI:ANAMARIA PRODAN, DEZVĂLUIRI SINCERE DESPRE DESPĂRȚIREA DE LAURENȚIU REGHECAMPF)

”Am decis să investesc pentru că eu am făcut afaceri toată viața mea și, cum trăiesc în America de o viață, știu exact ce e bine și ce nu e bine.

Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto…” a declarat impresara în exclusivitate pentru Fanatik.ro

Înainte de divorț, Anamaria Prodan a investit un milion de euro în criptomonede

(VEZI ȘI:ANAMARIA PRODAN, ADEVĂRUL DESPRE PRESUPUSA RELAȚIE CU DAN ALEXA. „DACĂ EU TE BAT, ÎNSEAMNĂ CĂ SUNT CU TINE?”)

În Dubai, Anamaria Prodan este nominalizată și la un premiu în Gala ISucces, eveniment care promite să aducă o serie de luptători celebri din zona artelor marțiale, dar și vedete precum Ilie Năstase, Cosmin Olăroiu sau Ruby.

”Merg la gala din Dubai, nu am reușit să fiu la cea din Monaco, fusesem invitată în București la Gala Excelenței. Dar voi merge la cea din Dubai, sunt nominalizată și acolo la un premiu. Sunt nominalizată de ISucces și de Forbes la premiul de Unul dintre cei mai influenți oameni din fotbal din lume”, a mai spus Anamaria Prodan, pentru Fanatik.ro

Degeaba te naști într-o familie bogată dacă nu știi să profiți. Anamaria Prodan a știut ce vrea de la viață și viața a ascultat-o. A trăit o bună perioadă de timp în America, acolo unde a învățat cum merg treburile în afaceri:

(VEZI ȘI:ANAMARIA PRODAN L-A IERTAT PE LAURENȚIU REGHECAMPF. IMPRESARA E HOTĂRÂTĂ SĂ-ȘI VADĂ DE VIAȚĂ: ”ÎI DORESC MULT NOROC!”)

”Eu am avut marele noroc să pot pleca din România pe timpul lui Ceauşescu, la 17-18 ani.. Tot business-ul, începuturile mele au fost în America. Acolo am învăţat să fac mici afaceri, dar singură. Am zis că nu lucrez pentru nimeni.

Tatăl meu mi-a zis de mică: dacă sunt deşteaptă, alţii trebuie să mă urmeze pe mine. Am început cu un business funny. Am cumpărat maşinuţe din alea de băgai 20 de cenţi şi cădeau bomboane”, a povestit Anamaria Prodan.

Sursa foto: Arhiva CANCAN