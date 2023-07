Afecțiunea intimă de care suferă Andreea Bălan: „Eu nu mai sunt la fel”

Andreea Bălan se numără printre cele mai cunoscute și iubite artiste din showbizul de la noi. Cântăreața a fost căsătorită cu George Burcea, iar în urma iubirii lor au venit pe lume cele două fetițe ale fostului cuplu, Ella (7 ani) și Clara (5 ani). Deși este mereu fericită și cu zâmbetul pe buze, puțini știu că în trecutul vedetei de televiziune se ascunde o mare dramă. Jurata emisiunii Te cunosc de undeva a dat cărțile pe față, într-un moment de sinceritate, și le-a povestit tuturor clipele cumplite prin care a trecut.

Andreea Bălan este mama a două fetițe, Ella și Clara, pe care le are în urma poveștii de iubire pe care a trăit-o alături de George Burcea. După separarea definitivă de acesta, vedeta TV a ales să se lupte pentru custodia exclusivă a fetelor. Un proces complicat a avut loc între ea și fostul partener, chiar dacă au trecut ani de la despărțire. Chiar și așa, blondina a trăit momente frumoase cât timp a format o familie cu actorul, iar ca drept dovadă au împreună doi copii minunați. Deși este mereu veselă, puțini știu ce se ascunde în zâmbetul molipsitor al Andreei Bălan. Vedeta de la Antena 1 a trecut prin momente cumplite, fiind la un pas să-și piardă viața, atunci când a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță.

Andreea Bălan, la un pas de moarte

Artista devenea mamă a doua oară, în martie 2019, când venea pe lume micuța Clara. Acela a fost momentul când vedeta a făcut stop cardiac, iar viața ei a fost la un pas de a se sfârși. După intervenția medicilor, Andreea Bălan și-a revenit, însă a fost nevoită să suporte alte operații. În urma acestora, cântăreața nu mai poate rămâne însărcinată.

„Momentul a fost o cumpănă. Pentru că eu am pierdut și o parte din mine, eu nu mai sunt întreagă și n-am spus niciodată de ce nu mai pot să fac copii. Și nici nu știu dacă am să spun vreodată, dar eu nu mai sunt la fel”, spunea Andreea Bălan, acum ceva vreme.

Andreea Bălan ascunde o dramă cumplită

Blondina a rămas marcată pe viață din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat la cea de-a doua naștere. „Întreaga echipă m-a salvat. Când m-am trezit mi s-a spus ce s-a întâmplat, că am fost la un pas de moarte, dar mi-au comunicat și o veste mai proastă, pe care nu am făcut-o publică și nici nu o pot face. Atunci mi-am dat seama că dacă nu am sănătate nu pot face nimic. A fost îngrozitor, crunt. Este vorba despre o chestie pe viață. Poate odată o s-o fac (nr. o să spună despre ce este vorba), dar acum nu mă simt pregătită”, mărturisea Andreea Bălan, în podcastul lui Măruță.

Concret, cântăreața a suferit o embolie amniotică, adică lichidul amniotic din uter a ajuns în sângele ei. După intervențiile medicilor, Andreea a primit cea mai cruntă veste: că nu mai poate face copii. Chiar și așa, blondina s-a gândit la alte variante pentru a mai avea un copil, pentru că-și dorește mult. „Eu nu mai pot să-l fac. Îmi doresc un băiat. M-am gândit, poate aș putea să apelez la o mamă-surogat”, dezvăluia Andreea Bălan, în podcastul lui Damian Drăghici.