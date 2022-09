Ai acest model de telefon? Ce se va întâmpla din octombrie 2022. Utilizatorii Whatsapp sunt vizați

Din luna octombrie a anului 2022, aplicația Whatsapp nu va mai funcționa pe anumite telefoane care au versiuni vechi de Android sau iOS. În acest sens, după jumătatea lunii octombrie, aplicația nu va mai putea fi suportată de anumite modele.

Procesul de digitalizare și tehnologizare nu se oprește niciodată, motiv pentru care, trimestrial, apar noi aplicații sau gadgeturi cu funcționalități diferite sau chiar îmbunătățite. În acest sens, anumite telefoane mobile, laptopuri sau tablete, care fac parte din generațiile mai vechi, ar putea să nu suporte cerințele anumitor aplicații sau platforme. În acest caz se află și câteva modele de telefoane care, având versiuni de sisteme de operare mai vechi, nu vor mai putea susține cerințele aplicației Whatsapp.

Vezi și DEȚII UN TELEFON CU ANDROID SAU IOS ȘI AI INSTALATĂ APLICAȚIA WHATSAPP? CE SE ÎNTÂMPLĂ CU MESAJELE ȘI FOTOGRAFIILE TALE, DE FAPT

Utilizatorii aplicației Whatsapp sunt vizați: ce se întâmplă din octombrie 2022

După ce aplicația Whatsapp a venit la pachet cu un nou update, există anumite versiuni de sisteme de operare care ar putea să împiedice funcționarea corectă a platformei de mesagerie. În acest sens, telefoanele care au Android 4.0.4 sau altele mai vechi și cele care au iOS 9 sau alte sisteme de operare mai vechi nu vor mai putea rula aplicația, începând cu data de 24 octombrie 2022, arată Gandul.ro.

– iPhone SE, 6S și 6S Plus

– 40 de dispozitive Android, inclusiv modele Samsung, Huawei și Sony

– dispozitive Samsung, inclusiv Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy – Ace 2, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 și Galaxy Core

– telefoane LG, inclusiv LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD și Optimus F3Q

– telefoane ZTE, inclusiv ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 și Grand Memo

– telefoane Huawei, inclusiv Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Ascend Mate, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S and Ascend D2

– telefoane Sony, inclusiv Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, – Xperia Arc S

– Alcatel One Touch Evo 7

– Archos 53 Platinum

– UMi X2

– HTC Desire 500

– Caterpillar Cat B15

– Wiko Cink Five

– Wiko Darknight

– Lenovo A820

– Faea F1

– THL W8.

Citește și WHATSAPP LANSEAZĂ O NOUĂ FUNCȚIE PENTRU MESAJELE TRIMISE. SCHIMBAREA VA FI COMPATIBILĂ CU NOILE TELEFOANE LANSATE PE PIAȚĂ

Sursă foto: Pixabay