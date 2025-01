Ai fost părăsit? Se rezolvă! Roxana Borz, ”Regina manifestării”, are antidotul: exerciții practice pentru a aduce înapoi persoana iubită! ”Nu există partener nepotrivit!”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Roxana Borz, ”Regina Manifestării”, oferă tehnici practice pentru a atrage bunăstarea și iubirea în jurul nostru și explică de ce vindecarea traumelor din copilărie este esențială pentru a avea viața mult dorită.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Roxana Borz, intitulată și ”Regina Manifestării”, dezvăluie cum putem aduce persoana iubită înapoi în viața noastră, chiar și după ce aceasta ne-a părăsit sau a intrat într-o nouă relație. Couch-ul oferă sfaturi practice și clare prin care ne putem schimba conceptul de sine astfel încât să devenim mai valoroși în ochii persoanei noastre specifice pentru ca aceasta să ne trateze așa cum visăm.

”Partenerii pe care tu i-ai atras până în punctul X sunt oglinzile conceptului tău de sine din trecut. Adică oglinda devalorizării tale atrage un partener narcisist. El e catalogat ca narcisist, pentru că se pune pe primul loc, dar, de fapt, asta ar fi trebuit să facă și femeia, să se vindece, să își ridice stima de sine, să lucreze la ea.

Nu există partener nepotrivit, există omologul tău în funcție de traumele tale. Trebuie să îl vezi pe partener așa cum îl vrei în realitatea ta. Dacă tu îl vezi un nemernic, așa îl vei avea în realitatea ta. El poate găsi după tine altă femeie pe care să o trateze mult mai frumos, pentru că ea are un alt concept de sine. (…)

Am avut o clientă care a manifestat ca partenerul să se întoarcă la ea, iar el s-a întors fix ca în vizualizarea ei. A rămas apoi însărcinată, chiar dacă avea niște probleme cu infertilitatea, care țin de relația cu mama. Acum au o fetiță. Da, putem manifesta orice! Inclusiv o sarcină”, explică Roxana Borz, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Ce tehnici trebuie să folosim pentru scăpa de probleme de sănătate, pentru a ne îmbogăți rapid și sigur și pentru a avea viața ideală în timp record, aflați doar AICI. În plus, Roxana Borz vorbește și despre modul în care traumele din copilărie ne modelează relațiile cu cei din jur, dar și despre soluțiile prin care ne putem vindeca de toate problemele. Prin academia sa au trecut mii de oameni cărora couch-ul le-ar fi schimbat viața radical.

