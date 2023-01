Ai văzut vreodată semnul acesta pe unghie!? Ce a putut să descopere o femeie, după 10 ani

Timp de zece ani a avut o dungă pe una dintre unghiile de la mâna dreaptă, însă niciodată nu s-a gândit că acest lucru ar putea să ascundă o boală gravă. Maria Sylvia, o femeie din SUA, a povestit pe internet despre o situație „bizară” pe care a întâlnit-o. Iată mai jos, în articol, ce reprezintă, de fapt, dunga închisă la culoare de pe unghie și cum a reușit Maria să depisteze problema de sănătate.

De cele mai multe ori, organismul arată semne, atunci când nu funcționează în parametri normali. De pildă, Maria Sylvia, o femeie din Statele Unite ale Americii, a realizat faptul că la una dintre unghiile de la mâini i-a apărut o dungă dreaptă, închisă la culoare. Inițial, nu credea că este ceva grav. Dunga de pe unghie a fost observată în anul 2012. Atunci, unghia devenise moale și palidă, treptat, a căpătat o striație.

A descoperit că are cancer

La doi ani după ce i-a apărut dunga pe unghie, Maria a mers la un specialist, pentru a face o serie de analize. Atunci, însă, i-a fost observată și unghia. Totuși, nu avea un verdict clar asupra afecțiunii sau bolii pe care ar putea să o aibă. Credea că este o simplă aluniță. Totul a început să se complice mai târziu când, la insistențele partenerului de viață, Maria a mers să facă o biopsie.

„Am umblat pe la medici tot timpul. Eram atlet, așa că îmi făceam analizele în fiecare an. Nimeni nu a observat unghia până la un specialist. Probabil asta s-a întâmplat în jurul anului 2014 și el a spus: «Oh, e ciudat. Dar nu se potrivește cu statisticile. Așa că, dacă pur și simplu crește, știi, du-te și vezi un medic»”, a spus Maria, potrivit publicației The Sun.

În urma biopsiei, femeia a descoperit că are cancer sub unghie. E adevărat, însă, că dunga respectivă i-a crescut din patul unghial unde avea o aluniță canceroasă. Femeia din SUA a fost supusă unei intervenții chirurgicale și a scăpat de celulele canceroase.

„Prietenul meu m-a împins cu adevărat să o fac o biopsie. Așa că am făcut-o. Era la sfârșitul lunii ianuarie, când am aflat că este un caz de melanom subungual. Deci, practic, asta se traduce doar prin cancer sub unghie”, a mai spus Maria.

Sursă foto: capturi video Tik Tok