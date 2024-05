Alex Dobrescu nu are deloc liniște. A cerut ordin de protecție împotriva lui! Motivul… “I-am aruncat de pe stradă cu un ghiveci în balcon!”

La nicio lună de când a fost obligat de instanță să poarte o brățară de supraveghere la picior, în urma scandalului avut cu Cristina Cioran, Alex Dobrescu se judecă mâine pentru un nou ordin de protecție. De data aceasta, și fosta soție, Cristina Dobrescu, a cerut ca bărbatul să nu se mai apropie de ea și de fiul pe care cei doi îl au împreună. CANCAN.RO are toate amănuntele.

În cursul zilei de mâine, la Judecătoria Sectorului 2, tatăl fiicei Cristinei Cioran, Alexandru Dobrescu, este chemat din nou în fața instanței, pentru un alt ordin de protecție! De data aceasta, reclamanta este Cristina Dobrescu, fosta sa soție, cu care bărbatul are un băiat.

Contactat pe marginea acestui subiect, acesta a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO de la ce ar fi pornit incidentul cu fosta sa parteneră, care a cerut sprijinul poliției.

„Cineva mi-a trimis niște bani, pe cardul ei, pentru că eu aveam niște probleme cu al meu. Când m-am dus să-i iau, m-a blocat peste tot. Și de pe telefonul ei și al lui Noel (n.r. fiul celor doi). Am aruncat din stradă cu un ghiveci în balconul ei. L-am luat de la o florărie. Ea nici nu era acasă. Și s-a dus repede la poliție”, a declarat Alex Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ambele sunt invidioase pe tinerețea mea”

Recent, actrița Cristina Cioran, cu care Alex Dobrescu are o fetiță, a obținut ordin de restricție împotriva acestuia, pe o perioadă de zece luni, în urma scandalului care a avut loc la domiciliul acesteia. Bărbatul a fost acuzat de acte de violență, iar după judecarea apelului făcut de vedeta TV, la prima sentință nefavorabilă acesteia, fostul său partener a fost obligat de instanță să poarte timp de zece luni brățară de supraveghere, la picior și să nu se mai apropie de aceasta și nici de fiica lor, Ema. De asemenea, Alex Dobrescu are interzis să mai ia legătura sub orice formă cu mama fiicei sale.

„Ambele sunt invidioase pe tinerețea mea. Și pe succesul meu”, a adăugat bărbatul, referindu-se la cele două femei din viața sa, care au cerut ordin de protecție împotriva lui.

„O cheamă tot Cristina”

Altfel, fostul iubit al Cristinei Cioran ne-a mai declarat că în prezent este implicat într-o altă relație. Motiv pentru care nu dorește să mai vorbească despre mama fiicei sale.

„Pe iubita mea o cheamă tot Cristina. Nu-i frumos față de ea să mai vorbesc despre altă femeie”, a adăugat acesta.

