Scandalul dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu ia amploare. După ce fostului iubit al vedetei i s-a pus brățara de monitorizare, pentru a nu încălca ordinul de restricție, acesta face acuzații si mai grave la adresa actriței. El spune că mama fiicei sale și-ar fi lăsat mașina la amanet, iar banii primiți i-ar fi pierdut apoi la cazino. În replică, fosta prezentatoare TV a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că lucrurile stau cu totul altfel. Mai precis, automobilul său ar fi fost dus la amanet pentru ca el să-și plătească datoriile pe care le avea.

Cristina Cioran a câștigat marți apelul făcut pentru prelungirea ordinului de restricție împotriva fostului iubit. Acesta nu mai are voie să se apropie de ea și de fiica lor și e obligat să poarte brățară de monitorizare pentru o perioadă de zece luni.

Alex Dobrescu crede că vedeta însăși va renunța la această plângere, întrucât el era cel care o ajuta financiar și lansează noi acuzații grave la adresa acesteia. Tatăl fiicei artistei spune că aceasta și-a amanetat și mașina, iar banii i-a pierdut la cazino.

„Ieri, la proces, a purtat inelul scump de logodnă, de la mine. Sper să nu-l ducă și pe ăsta la amanet, cum a făcut cu mașina ei. Și-n loc să ia de mâncare, a pierdut toți banii la cazino. Ea va renunța la ordin, pentru că nu are de niciunele. Nu are cu ce să trăiască nici ea, nici Ema. Eu nu-i mai pot trimite bani, pentru că încalc ordinul de restricție. I s-a tăiat curentul, iar chiria e neplătită de trei luni”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: CRISTINA CIORAN ȘI ALEX DOBRESCU S-AU DAT ÎN SPECTACOL ȘI ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR. „I-A DAT PUMNI ŞI A DAT-O AFARĂ DIN CASĂ”

„Vom începe și procedura de încredințare definitivă a fetiței”

De partea cealaltă, Cristina Cioran recunoaște că și-a dus mașina la amanet, dar din cu totul alt motiv. Vedeta spune că a fost nevoită să facă acest lucru pentru a putea plăti datoriile făcute de fostul iubit, care i-a promis apoi că-i va restitui toți banii luați din casă. Aceasta a adăugat și că va face toate demersurile pentru ca fiica sa să-i fie încredințată definitiv.

„Fata o poate vedea pe telefon, nu i-am interzis niciodată nimic, chiar nimic! Nu voi retrage ordinul pentru că este singura modalitate de a ne proteja în momentul de față. Îl vreau cât mai departe de mine și de Ema până își revine și se curăță de substanțe. Tot ceea ce-mi doresc este ca fetița să fie în siguranță. Echipa mea de avocați va face toate demersurile și vom începe și procedura de încredințare definitivă a fetiței. Bineînțeles că aș fi dorit ca Ema să fie crescută și de mamă și de tată. Dar dacă se va face om, va putea intra în viața ei. Nu voi îngrădi niciodată așa ceva.”

Motivul pentru care spune că a dus mașina la amanet

”Eu am venituri. Lucrez la Arcub, la Primăria Municipiului București. Mașina este la amanet pentru ca el să plătească niște datorii. Chiriile mă străduiesc să le plătesc și toate celelalte pe rând. El a încasat niște bani pe care urma să-i restituie. A luat banii din casă pentru a plăti diverse și a promis că-i va da înapoi. El e cel care joacă în casino, nu eu. În ceea ce privește inelul despre care vorbește, am un inel de la el care costă 1500 de lei. E un inel de designer din argint, care e foarte frumos și-l port uneori. Am fost cu el și l-am ales împreună, anul trecut. Nu mă interesează aceste acuzații absolut oribile pe care le face. Nu au nicio bază reală. Îmi pare rău că recurge la aceste tertripuri ca să mă discrediteze. Sper să se oprească, fiindcă doar așa ne putem vedea în continuare de viață”, a spus aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: SCANDAL MONSTRU ÎN SHOWBIZ! ALEX DOBRESCU A FOST RIDICAT DE POLIŢIE DIN CASA CRISTINEI CIORAN. CE ÎI FĂCUSE, DE FAPT, PREZENTATOAREA TV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.