Își tunează brățara de protecție cu Swarovski și safire! Așa ceva mai rar vezi! Ce i-a trecut prin cap lui Alex Dobrescu, în plin scandal cu Cristina Cioran

Obligat să poarte timp de zece luni un sistem de supraveghere, după ce Cristina Cioran l-a acuzat de acte de violență, Alex Dobrescu și-a propus să facă o mică afacere pe această temă. El spune că acea brățară ce i-a fost pusă la picior nu-l deranjează sub nicio formă. Din contră, chiar ar vrea să lanseze o nouă modă. Mai precis, o colecție de încălțări și șosete pentru toți cei împotriva cărora s-a emis un astfel de ordin de protecție. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Cristina Cioran a câștigat apelul făcut, privind prelungirea ordinului de restricție împotriva lui Alex Dobrescu. Potrivit sentinței judecătorești emisă pe data de 23 aprilie, tatăl fiicei sale are interzis ca, timp de zece luni, să se apropie mai mult de o sută de metri de fosta iubită, precum și de fiica sa și de locuința acestora. Totodată, el nu are voie să ia legătura cu aceasta sub nicio formă.

Mai mult, el a fost obligat de instanță să poarte în toată această perioadă un sistem de supraveghere, în timp ce actriței i s-a dat un telefon pentru ca organele legii să fie anunțate în cazul în care fostul partener nu respectă ordinul.

„O să o împodobesc cu Swarovski și safire”

Acuzat de acte de violență de vedeta TV, după ce vecinii au chemat poliția din cauza scandalului ce izbusnise între cei doi, Alex Dobrescu spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu este deranjat sub nicio formă de brațara pe care o are la picior. Mai mult, el vrea să lanseze o nouă modă.

„O să scot o colecție de încălțări și șosete pentru toți cei care au o astfel de brățară. O să o împodobesc cu Swarovski și safire. O tunez”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În trecut, Alex Dobrescu a mai avut o afacere cu articole vestimentare, de care s-a ocupat împreună cu Cristina Cioran. Mai precis, două magazine de haine, aflate în buricul capitalei, la care însă au renunțat după ce cuplul și-a anunțat despărțirea.

„Îl vreau cât mai departe de mine și de Ema până își revine”

În același timp, Alex Dobrescu este convins însă de faptul că fosta sa parteneră va renunța la ordinul de protecție, întrucât aceasta nu va avea resurse financiare să se întrețină și să crească singură fetița pe care o au împreună. Cristina Cioran l-a contrazis, precizând în exclusivitate pentru CANCAN.RO că intenționează chiar ca împreună cu echipa sa de avocați să înceapă demersurile pentru ca Ema să-i fie încredințată definitiv:

„Nu voi retrage ordinul pentru că este singura modalitate de a ne proteja în momentul de față. Îl vreau cât mai departe de mine și de Ema până își revine și se curăță de substanțe. Tot ceea ce-mi doresc este ca fetița să fie în siguranță. Echipa mea de avocați va face toate demersurile și vom începe și procedura de încredințare definitivă a fetiței. Bineînțeles că aș fi dorit ca Ema să fie crescută și de mamă și de tată. Dar dacă se va face om, va putea intra în viața ei. Nu voi îngrădi niciodată așa ceva.”

