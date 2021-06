Aida Parascan a confirmat că a fost părăsită de iubit imediat după pierderea sarcinii. Cum a trăit cele două drame majore: „E greu”

“Acum mă simt obosită, iau medicamente pentru a mă odihni, dar nu sunt calmante. Corpul are nevoie de odihnă, pentru că a suferit o traumă, a fost că o naștere totul. Plus că mi s-a făcut și o anestezie totală și chiuretaj. Copiii au plâns când au aflat. Aseară, Samuel zicea că am putea avea grijă de copiii orfani, pentru că sunt mulți. Momentan, nu îmi doresc să înfiez, acum trebuie să îmi revin, dar există și alte metode de a ajuta copiii”, a spus Aida, acum puțin timp, pentru playtech.ro.