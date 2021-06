Aida Parascan, gravidă în cinci luni, a pierdut sarcina. Mesajul plin de durere postat de pe patul de spital

Aida Parascan, câștigătoarea show-ului “MasterChef”, mărturisea la sfârșitul lunii aprilie că este însărcinată pentru a patra oară. Toată familia era în culmea fericirii, însă astăzi s-a năruit totul. Aida și-a anunțat fanii că a pierdut copilul.

În vârstă de 39 de ani, Aida Parascan mărturisea că are parte de o sarcină dificilă. Însă nimeni nu se aștepta să piardă copilul. În toamnă, câștigătoarea ”Masterchef” ar fi trebui să-l aducă pe lume pe cel de-al patrulea membru al familiei. Dar… situația a luat o turnură urâtă, iar inima bebelușului a încetat să mai bată.

Aida Parascan a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare. S-a fotografiat pe patul de spital și a transmis un mesaj plin de durere. Iar fanii i-au transmis mesaje de încurajare și și-au exprimat regretul.

”Au trecut 5 luni in care am trecut prin toate starile prin care trece o mama care asteapta un bebe. In ultima saptamana insa am trecut prin iad si am fost fata in fata cu moartea si la propriu si la figurat. Inima „îngerașului” a incetat sa bata. Sufletelul lui s-a dus inapoi la Dumnezeu. A facut si va face parte mereu din familia noastra si din mine si toti l-am iubit enorm. Durerea si suferinta nu pot fi exprimate in cuvinte, ma rog sa pot intelege sensul a tot ce s-a intamplat si mulțumesc pentru ca sunt in viata si ca ma intorc acasa la cei care ma iubesc”, a fost mesajul Aidei Parascan.