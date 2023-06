Al Pacino a cerut test de paternitate, iar iubita de 29 de ani s-a supus. Al cui este copilul, de fapt

Al Pacino (83 de ani ) urmează să devină tată pentru a patra oară, însă actorul de la Hollywood se pare că n-ar fi fost atât de sigur că pruncul din pântecul iubitei sale, Noor Alfallah (29 de ani), este al lui. Convins că el nu avea cum să o lase gavidă, legenda cinematografică ar fi cerut un test de paternitate.

Potrivit presei străine, Al Pacino ar avea dubii în ceea ce privește sarcina iubitei lui cu 54 de ani mai mare decât el. Actorul de la Hollwywood ar fi aflat de sarcina Noorei Alfallah când aceasta era gravidă deja în 6 luni, semn ce i-a dat de gândit, potrivit TMZ.com.

Care a fost rezultatul testului de paternitate pe care Al Pacino l-a cerut

Surse din anturajul actorului susțin că, din cauza unor probleme medicale, Al Pacino era mai mult decât sigur că nu avea cum să o lase gravidă pe actuala iubită, motiv pentru care ar fi ceru un test ADN ca dovadă. Totodată, acesta nu ar fi avut habar de sarcina Noorei până acum 2 luni, când deja trecuseră 6 luni de când era însărcinată. Conform apropiaților cuplului, tânăra ar fi ținut totul secret din cauza faptului că actorul nu și-ar mai fi dorit alți moștenitori.

În cele din urmă, partenera actorului a fost de acord să facă testul ADN, iar rezultatul a confirmat faptul că Al Pacino este, într-adevăr, tatăl pruncului nenăscut. Al Pacino și mult mai tânăra lui iubită formează un cuplu din aprilie 2022, atuci când au fost văzuți împreună.

Actorul din Nașul este tatăl a trei copii din căsniciile anterioare. Julie Marie, în vârstă de 33 de ani, cu fosta lui parteneră Jan Tarrant și gemenii Anton și Olivia, în vârstă de 22 de ani, cu fosta soție, Beverly D’Angelo, cu care a avut o căsnicie din anul 1997 până în 2003.

„Faptul că am copii a ajutat foarte mult. Am știut în mod conștient că nu vreau să fiu absent ca tatăl meu. Am vrut să fiu acolo. Am trei copii. Sunt responsabil față de ei. Sunt o parte din viața lor. Când nu sunt este supărător pentru mine, dar și pentru ei. Așa că asta face parte din viață și obțin multe din asta. Te scoate din zona de confort. Când fac un film și mă întorc, sunt uimit în primele douăzeci de minute. Oamenii ăștia îmi cer să fac lucruri pentru ei? Stai puțin. Uh-oh, este vorba despre ei! Acțiunile acestea mă satisfac. Îmi place”, declara Al Pacino în urmă cu ceva timp.