Al Pacino o să devină tată pentru a treia oară. Iubita actorului este cu 54 de ani mai mică

Al Pacino (83 de ani) urmează să devină tată pentru a patra oară. Anunțul oficial a fost făcut de către reprezentanții starului. Actorul de la Hollywood mai are o fată cu fost sa soție Jan Tarrant și o pereche de gemeni cu Beverly D’Angelo, de asemenea, una dintre fostele soții ale starului.

Iubita actorului Al Pacino, Noor Alfallah (29 de ani), este însărcinată în 8 luni cu cel de-a patrulea copil al starului de la Hollywood. Potrivit presei străine, cei doi au fost văzut, pentru prima dată, în anul 2022, atunci când au și apărut primele zvonuri referitoare la o posibilă relație de iubire. potrivit People.com

Al Pacino mai are trei copii din relațiile anterioare

Vezi și: A ȚINUT TOTUL SECRET! ROBERT DE NIRO A DEVENIT TĂTIC PENTRU A ȘAPTEA OARĂ, LA 79 DE ANI

Actorul din ”Nașul” este tatăl a trei copii din căsniciile anterioare. Julie Marie, în vârstă de 33 de ani, cu fosta sa parteneră Jan Tarrant și gemenii Anton și Olivia, în vârstă de 22 de ani, cu fosta soție Beverly D’Angelo, cu care a avut o căsnicie din anul 1997 până în 2003.

Într-un interviu acordat publicației The New Yorker, în anul 2014, Al Pacino declara că este tare fericit că are trei copii și își asumă orice responsabilitate față de ei. Totodată, actorul a dezvălui că nu își dorește ca urmașii lui să treacă prin ce a trecut el. Părinții acestuia au murit când el avea doar doi ani, dispariție ce i-a marcat întreaga viață.

„Faptul că am copii a ajutat foarte mult. Am știut în mod conștient că nu vreau să fiu absent ca tatăl meu. Am vrut să fiu acolo. Am trei copii. Sunt responsabil față de ei. Sunt o parte din viața lor. Când nu sunt este supărător pentru mine, dar și pentru ei. Așa că asta face parte din viață și obțin multe din asta. Te scoate din zona de confort. Când fac un film și mă întorc, sunt uimit în primele douăzeci de minute. Oamenii ăștia îmi cer să fac lucruri pentru ei? Stai puțin. Uh-oh, este vorba despre ei! Acțiunile acestea mă satisfac. Îmi place”, declara Al Pacino.

Vezi și: KATE MIDDLETON L-A SFIDAT PE REGELE CHARLES! O NOUĂ PROBLEMĂ ÎN FAMILIA REGALĂ, PRINȚESA N-A MAI DAT ÎNAPOI