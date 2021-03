Albert Oprea, îndrăgostit de una dintre colege: “Este fata perfectă”. Cine este blonda alături de care a fost filmat în tandrețuri | VIDEO

Albert Oprea de la “Survivor România” s-a îndrăgostit de una dintre concurentele aflate în echipa sa, a “Războinicilor”. Pasionat de actorie și sport, tânărul petrece destul de mult timp cu blonda sexy și, în cadrul unui interviu, el s-a destăinuit în legătură cu atuurile pe care aceasta le are.

Albert Oprea de la “Survivor România”, îndrăgostit de Szidonia Szasz, aka Sindy

După ce Roxana Ghița și Andrei Dascălu au recunoscut că au anumite sentimente unul față de celălalt, acum, Albert Oprea a dezvăluit că o place pe Sindy, pe numele din buletin Szidonia Szasz. Pentru că își doresc să se descopere cât mai mult, cei doi “Războinici” sunt mai mereu împreună atunci când nu au loc probe pentru emisiune. Blonda se descurcă de minune la prinsul crabilor în comparație cu afaceristul de 23 de ani.

“Am plecat cu Albert să strângem crabi. M-a rugat să-l ajut, i-am arătat locurile, cum să mergă să nu sperie crabul. Cred că mă place, spune că sunt ca Roxi, la cum vorbesc, cum mă comport, semăn puțin la păr cu ea”, a declarat Albert Oprea în timpul show-ului care rulează la Kanal D.

Sindy are 26 de ani și a legat repede o conexiune cu tânărul om de afaceri din București. Ea s-a născut în Brașov, are o soră geamănă, iar, în trecut, a practicat sportul de performanta, insa in momentul de fata, pana sa se inscrie in competitia Survivor Romania 2021 a ales o alta cariera si anume cea de tehnician maseur.

“Sindy pentru mine e fata perfectă, vibe pozitiv, o zăpăcită, țin deja la ea după două zile. Ea îmi spune că îi place de mine pe traseu și m-a cucerit, gata. În primele zile, Sindi părea foarte dezorientată și spunea ea că se simte amețită, fără vlagă, dar astăzi a fost plină de energie, a mers după lemne, după cocos”, a mai mărturisit Albert Oprea.

Szidonia Szasz este noua concurentă din echipa “Războinicilor” și a declarat înainte să ajungă în Republica Dominicană următoarele lucruri: “Am ales să particip la «Survivor România» 2021 pentru că mă consider o sportivă suficient de puternică, atât fizic, cât și psihic. Voi face față tuturor provocărilor și greutăților ivite pe parcursul competiției și, în ciuda lipsurilor, voi lupta pentru a obține victorii alături de echipă”.