Alcoolul a distrus-o! Vedeta iubită de toată lumea a ajuns de nerecunoscut. Nu se mai îngrijeşte şi vorbeşte singură pe stradă

Dependența de alcool i-a distrus viața vedetei pe care toată lumea o iubea. După aproximativ 20 de internări la centre de dezintoxicare, apropiații credeau că a scăpat de acest viciu. Însă, ipostazele în care a fost surprinsă îi contrazic. Starul este de nerecunoscut!

Heather Locklear, în vârstă de 62 de ani, este o actriță și producătoare de filme americană, care a reușit să atragă simpatia oamenilor din întreaga lume. Însă, viața ei s-a schimbat complet din cauza dependenței de alcool. Vedeta a fost surprinsă, de mai multe ori, în ipostaze tulburătoare. La un moment dat, ea a fost văzută în fața unui centru medical din Malibu, California, în timp ce vorbea singură. Mai mult decât atât, abia se ținea pe picioare, sprijinindu-se de pereți.

Heather Locklear a ajuns într-o stare îngrijorătoare. În imaginile surprinse în Malibu, vedeta are o atitudine tulburătoare. Ea a fost surprinsă în timp ce se ținea de pereții unui centru medical. Ajunsă pe partea cealaltă a clădirii, s-a așezat și a început să scrie într-o agendă. Scena a continuat într-un mod și mai surprinzător. Vedeta s-a enervat din senin și a început să poarte un dialog cu o persoană imaginară.

Aproape o oră a stat pe treptele instituției și a vorbit singură. După care, a trecut strada și a ajuns la mașină, unde o aștepta logodnicul ei, omul de afaceri Chris Heisser, în vârstă de 62 de ani. Un apropiat al actriței a explicat că în acea zi primise niște ”vești supărătoare”, care au tulburat-o, potrivit Page Six. În timp ce unii prieteni îi iau apărarea, alții sunt conștienți de faptul că vedeta nu a renunțat la aclool.

Sharan Magnuson este o altă prietenă apropiată a lui Heather Locklear. Femeia, fost PR la Warner Bros, o știe pe actriță din 1981, atunci când a întâlnit-o la un curs de actorie. Ea susține că vedeta a avut doar o zi proastă, dar este lucidă, în general.

„Ne trimitem mesaje tot timpul și am luat prânzul împreună cu doar câteva săptămâni în urmă, ne-am simțit bine, am râs și ne-am amintit. Heather arăta fantastic, era lucidă. Toată lumea are voie să aibă o zi proastă.”