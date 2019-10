Alegeri prezidențiale 2019. Totul despre Dan Barna, candidat la funcția de președinte al României

Dan Barna, în vârstă de 44 de ani, este candidat USR-PLUS la alegeri prezidențiale 2019. Vezi biografia, declarația de avere, cv-ul și care sunt obiectivele sale.

Dan Barna, consultant în domeniul fondurilor europene, avocat și formator, este unul dintre cei 14 candidați la alegeri prezidențiale 2019. Primul scrutin al alegerilor pentru președinție va avea loc în 10 noiembrie 2019, urmând ca al doilea tur să aibă loc pe 24 noiembrie.

Alegeri prezidențiale 2019 Dan Barna

Dan Barna a fost desemnat candidat din partea Alianței USR-PLUS la algerile prezidențiale 2019.

”Candidez la Președinție pentru dreptul fiecăruia dintre noi de a fi fericit aici, în România”, spune Dan Barna.

Dan Barna a depus cele 400.000 de semnături în aceeași zi cu președintele Iohannis. Cele două partide, USR și PLUS, au decis să propună României un tandem președinte-premier pentru viitoarele alegeri. Dan Barna a fost desemnat candidatul alianței la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, iar Dacian Cioloș propunerea de premier din partea USR PLUS. Obiectivul declarat al Alianței este câștigarea următoarelor runde de alegeri prezidențiale 2019 pentru a începe reforma României.

Alegeri prezidențiale 2019 Dan Barna studii și CV

Dan Barna a devenit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene în 2016. Barna a fost numit președinte al USR după plecarea la Nicușor Dan de la conducerea formațiunii politice.

Dan Barna, care este expert în fonduri europene, a fost membru al Guvernului Cioloş, unde a deţinut funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene condus de Cristian Ghinea, unul dintre principalii săi colaboratori din USR.

Dan Barna a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1998.

coordonator al programului de asistență juridică, președinte național sau consilier juridic al Asociației Române de Drept pentru Dezvoltare, unde a profesat între 1996 și 2001

Între 2001 și 2007 Dan Barna a fost Expert PHARE la Delegația Comisiei Europene la București.

În 2007, Dan Barna devenit managing partner la Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL Bucureşti. El a rămas în funcție la această companie până în 2016, când la două săptămâni după ce a fost numit secretar de stat a făcut un pas în spate și a lăsat firma pe mâna asociaților săi

Vezi CV Dan Barna complet aici

Alegeri prezidențiale 2019 Dan Barna declarație avere

Potrivit ultimei sale declarații de avere, Dan Barna are un teren de 1.200 de metri pătrați în comuna Rășinari, județul Sibiu, pe care l-a primit moștenire. De asemenea, are trei apartamente, unul în București, de 97 de metri pătrați, cumpărat în 2007, și două în Sibiu.

Dan Barna are și o sumă destul de importantă de bani strânși deoparte: 85.000 de lei și 32.000 euro în conturi bancare, plus un depozit bancar de 422.000 de lei. Totodată, candidatul la președinție Dan Barna are puși deoparte peste 200.000 de lei în fonduri de investiții sau pensii private. El mai are acțiuni în mai multe firme, în valoare de 55.000 de lei.

Dan Barna președinte

În declarația sa de intenție în ceea ce privește candidatura la alegeri prezindețiale 2019, Dan Barna susține în continuare conceptul de ”fără penali în funcții publice”, precum și dezvoltarea educației.

”Tu respecți legea, plătești taxele, dar primești înapoi spitale murdare, drumuri proaste și o școală învechită. Este un stat care, în loc să-ți facă viața mai ușoară, ți-o face mai grea. Acest stat trebuie reclădit din temelii.

Mai întâi trebuie să-l curățăm de hoție și de nepăsare. Să scriem negru pe alb în Constituție: fără penali în funcții publice. Apoi trebuie să investim mult, cât putem de mult, în educație, să rescriem regulile în sănătate, să terminăm autostrăzile și să eliberăm economia de birocrație. Să punem capăt tăierilor ilegale de păduri și să reprezentăm cu demnitate toată națiunea română: și pe cea din țară, și pe cea din Diaspora.

Trebuie să facem acum toate acele lucruri pe care nu le-a făcut nimeni în acești 30 de ani. Pentru că românii pleacă să fie fericiți în altă parte. Ei nu-și doresc o altă țară. Își doresc un alt fel de stat. Putem să-l clădim aici? Categoric, da. Dar pentru asta, România trebuie să fie condusă de cineva care să-și dorească cu adevărat să schimbe starea lucrurilor din țară.

Acesta este motivul pentru care candidez. Acesta a fost și motivul pentru care am intrat în politică. Motivul pentru care, vreme de trei ani, m-am bătut neîncetat cu partidele vechi. Am lucrat o viață în privat și înțeleg ce înseamnă să fii responsabil de oameni, de bugete și de rezultatele muncii tale”, este promisiunea lui Dan Barna, candidat la alegeri prezidențiale 2019.

Dan Barna, familie, soție, copii

Dan Barna este născut pe 10 iulie 1975 la Sibiu. Într-un interviu, Dan Barna a spus că el era la facultate, dar fratele şi sora lui, mai mici,îl vedeau pe tatăl lor doar în vacanţe, întrucât acesta era plecat la muncă în Italia pentru a-i întreţine.

Olguța Dana Totolici, soția lui Dan Barna din anul 2007, se poate lăuda cu un job de excepție. Aceasta este Head of Reward&Respect Labour Litigation Department la una din cele mai valoroase companii din România, OMV Petrom.

Cuplul Barna Tatolici nu are deocamdată copii și asta pentru că, susțin ei, au avut multe proiecte profesionale.

„Nu s-a întâmplat până acum, amândoi am fost ocupați cu proiectele profesionale. Îmi doresc copii la un moment dat, când viața va fi mai liniștită. Lucrurile astea nu pot fi forțate“, a declarat, într-un interviu, soția lui Dan Barna.

Alegeri prezidențiale 2019 Dan Barna. Locul pe buletinul de vot

Potrivit Biroului Electoral Central, ordinea candidaților la alegeri prezidențiale 2019 pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți. Astfel, Dan Barna este pe poziția 3 pe buletinul de vot.

Primii cinci sunt Klaus Iohannis, Theodor Paleologu, Dan Barna, Kelemen Hunor și Viorica Dăncilă. Următorii candidați pe buletinele de vot sunt: Cătălin Ivan, Ninel Peia, Sebastian Popescu, John-Ion Banu, Mircea Diaconu, Bogdan Stanoevici, Ramona Bruynseels, Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu.

Alegeri prezidențiale 2019 Calendar

Potrivit calendar alegeri prezidențiale 2019, primul tur are loc pe data de 10 noiembrie, iar al doilea tur este programat pe data de 24 noiembrie, asta în cazul în care niciunul dintre candidații la prezidențiale 2019 nu obține 50% +1 dintre voturi.

De această dată, ca o noutate, este faptul că româniii din diaspora pot vota. În primul tur la prezidențiale o pot face în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2019, pe 22, 23 și 24 noiembrie

