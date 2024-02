Alertă ANM! Cod galben de vreme rea în mai multe zone din România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt puternic și vreme rea în România. Care sunt zonele afectate, dar și până când este în vigoare atenționarea meteorologică.

Ultima lună de iarnă din calendar a debutat cu temperaturi anormale și fenomene meteo neobișnuit în aproape toată România. ANM a emis o atenționare de cod galben de vreme rea în mai multe județe din țară.

Vântul va sufla cu viteze în general de 45…55 km/h în nordul Crișanei, Maramureș, Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei. În Carpații Orientali, vântul va sufla cu rafale de 70…80 km/h. La altitudini mai mari de 1.500 de m vântul va atinge între 100…120 km/h. Conform ANM, avertizarea meteo este valabilă începând de astăzi, 7 februarie 2024, până joi, 8 februarie 2024, la ora 10:00.

Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, vremea în luna februarie continuă să fie la fel de schimbătoare și anormală pentru normalul acestei perioade. Temperaturile vor fi mai ridicate pentru luna februarie, mai mari cu 10-15 grade.

La polul opus, pe lângă temperaturile anormal de ridicate din anumite zone ale României, ANM anunță că, în zonele montane înalte, se vor înregistra intensificări ale vântului de până la 90-100 km/h.

„Masa de aer caldă va fi de interes, așa cum am menționat și la debutul săptămânii, pentru toată această săptămână, pentru că vorbim de temperaturi maxime zilnice în fiecare zi, cuprinse în general între 8°C până la 19°-20°C. La această oră deja am consemnat 22° la Calafat, Băileşti, Bechet, Zimnicea, 20°- 21°, în Capitală fiind posibil cele mai ridicate valori din luna februarie de la debutul acestei luni, în această dimineață, la 64 de stații din nou, temperaturile minime au atins cele mai ridicate valori pentru o zi de 6 februarie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, după ziua de ieri, când, de asemenea, la 58 de stații am atins de, din nou, recorduri termice zilnice.

Dar trebuie să reamintim și de intensificările de vânt, care rămân de interes mai ales în zona montană înaltă, acolo unde rafalele vor mai înregistra viteze de peste 90-100km/h iar în zonele mai joase de relief, viteze de 60-80km/h”, a transmis directorul ANM, Elena Mateescu, la Antena 3.