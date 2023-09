Alertă de explozie la o stație GPL din București. Zona a fost izolată

A fost alertă de explozie la o stație GPL din București, zona Vitan-Bârzești, sector 3. 50 de oameni au fost evacuați pe o rază de 100 de metri, iar zona a fost izolată. Jandarmii trimiși la fața locului au împrejmuit zona pentru a nu permite oamenilor să încalce măsurile de siguranță.

Sâmbătă, 2 septembrie 2023, în jurul orei 19:00, un apel la 112 anunța scurgeri de gaze la o stație GPL, care fusese închis în urmă cu 3 zile, din sectorul 3 al Capitalei, zona Vitan-Bârzești. 50 de persoane au fost evacuate pe o rază de 100 de metri de pe bulevardul Energeticienilor.

Pericol de explozie la o stație GPL din cartierul Vitan-Bârzești

Totodată, la fața locului s-a intervdenit cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă asupra buteliei de GPL. Din primele informații, se pare că problemele ar fi fost la o supapă care scăpa gaze. Echipele specializate au reușit montarea unui robinet de siguranță peste robinetul inițial. Reprezentanții ISU au oferit primele informații de la locul intervenției.

„Am ajuns la locul intervenției. Am făcut un dispozitiv de perdea de apă peste stația GPL, după care împreună cu reprezentantul operatorului economic s-a montat urgent o supapă de siguranță, iar acum nu mai sunt scăpări în atmosferă. Am evacuat inclusiv o sală de sport din apropiere, unde se disputa un meci de handbal. De asemenea, am evacuat 50 de persoane din zonă. Am ajuns în timp util și au fost luate măsurile necesare. Am reușit să rezolvăm problema. Nu mai există niciun pericol, încercăm acum să vină o autocisternă să facă transvazarea (a muta un lichid dint-un vad în altul) gazului”, a declarat col. Alexandru Precup, inspector-șef ISU București.

Potrivit prefectului Capitalei, Rareș Hopincă, stația GPL a fost închisă în urmă cu 3 zile, după ce reprezentanții Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) au constatat că amplasamentul actual al stației GPL nu mai corespundea cu amplasamentul inițial pentru care au fost emise avize.