Alertă în România! Gheorghe a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui tânăr în vârstă de 30 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd, sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Astăzi, 02 ianuarie, în jurul orei 12:30, Poliția Rurală Baraolt a fost sesizată de catre tatăl lui Gheorghe cu privire la faptul că în data de 28.12.2024, fiul său a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Din primele verificari efectuate de către oamenii legii, s-a aflat că Gheorghe Tincu este cunoscut cu antecedente pshiatrice, având diagnosticul principal de schizofrenie.

Tânărul a mai dispărut de acasă, însă s-ar fi întors de fiecare dată. Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Gheorghe Tincu sunt: înălțime – 1,75 m, greutate – 65 kg, păr negru și ochi căprui, consitituție slabă, forma feței ovală. Nu are tatuaje, dar are o cicatrice la nivelul încheieturii mâinii drepte. La momentul dispariției, Gheorghe Tincu era îmbrăcat cu blugi de culoare albastru închis, ghete până la nivelul gleznei de culoare maro cu galben, camașă cărămizie și hanorac cu glugă. Nu are asupra lui telefon mobil și nici actul de identitate.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Gheorghe Tincu. Este lege

Cine îl vede pe Gheorghe Tincu, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.