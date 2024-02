Alertă în România! Lucian a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune la 112

Este alertă în întreaga țară! Mureșan Dănuț Lucian, în vârstă de 26 de ani, este dat dispărut. Tânărul din Bistrița a plecat de acasă, fără să-și anunțe familia. Nimeni nu știe unde se află. În cazul în care-l vedeți pe stradă, sunați la 112!

Mureșan Dănuț Lucian are 26 de ani (în curând 27) și a fost dat dispărut de acasă. Tânărul din Bistrița ar fi părăsit domiciliul, unde nu s-a mai întors. Poliția este în alertă și a cerut ajutorul tuturor cetățenilor. Toți cei care-l văd pe Lucian trebuie să sune la 112 pentru că familia lui îl caută!

Conform informațiilor oferite de autorități, tânărul are o înălțime de 184 cm, o greutate de 92 de kilograme, având o construcție a corpului corpolentă. Are părul negru, scurt, conturul feței este oval, iar culoarea ochilor este căprui. Oamenii legii mai spun că bărbatul are barbă, în descrierea făcută pe site-ul Poliției Române.

Lucian a plecat de 12 zile de acasă

Lucian este dispărut din ziua de 6 februarie, când în jurul orei 8:30 dimineața a plecat de acasă cu mașina lui, marca Skoda Fabia, și nu s-a mai întors. Nu și-a anunțat familia cu privire la locul unde se duce și nici nu a revenit la domiciliu. După ce l-a așteptat ceva timp, familia a decis să sesizeze dispariția la Poliție.

„La data de 06.02.2024 în jurul orelor 08.30 a plecat voluntar de la domiciliu cu autoturismul marca SKODA Fabia cu nr. de înmatriculare BN-85-BIN fără să anunțe familia despre locul unde se deplasează”, spun autoritățile.

Ce trebuie să faci dacă-l vezi pe Lucian

Toți românii care-l văd pe Lucian trebuie să anunțe de urgență autoritățile. O pot face prin apel unic la 112 ori să se prezinte la cea mai apropiată secție de Poliție, pentru a da toate detalii pe care le au.