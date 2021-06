Alertă la mare! Pericol de înec la Mamaia: ”Atinge doi metri aproape de mal!”

E pericol de înec pe litoral! Salvamarii sunt pregătiţi pentru a interveni, deoarece valurile sunt foarte mari. La Mamaia pândește, din ce spun salvamarii, cel mai mare pericol.

Gabriel Bălan, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, avea să tragă un semnal de alarmă. „Avem un segment de câteva mii de metri unde plaja a fost lărgită. În Mamaia avem apa adâncă de peste 2 metri la câţiva metri de unde începe uscatul, în funcție de unde bate valul, care este un pericol foarte mare pentru oricine. Noi avem probleme an de an cu oamenii chiar şi unde adâncimea nu este aşa de mare, însă acum problemele or sa crească.

Zona aceasta cu probleme este în centrul staţiunii Mamaia, mai precis cam 500 de metri în stânga şi în dreapta hotelului Vega. Aici oricine poate avea probleme, chiar şi un înotător încercat. O altă problemă este intervenţia echipajelor de prim ajutor. Pe o plajă de 200 de metri, durează foarte mult pentru salvatori să ajungă la victime iar apoi este şi mai greu să care o targă pe o distanţă atât de mare”, a spus Gabriel Bălan, potrivit repolicaonline.ro.

Același președinte a mai spus că pe litoral este o criză de oameni cu experiență în acest domeniu. ”În această perioadă suntem în full sezon, chiar dacă plajele sunt mai mult sau mai puţin pustii din cauza vremii, noi avem în jur de 130 de persoane, care nu înseamnă doar salvamari. Acum suntem cam 80-90 cu totul dar este arhisuficient. Suntem pregătiţi pentru a da piept cu acest sezon atipic din toate punctele de vedere.

Avem în acest moment două provocări: prima este lăţirea plajelor, iar a doua este retragerea salvamarilor cu experienţă care probabil între timp şi-au găsit alte locuri de muncă aşa că avem o gaură mare în privinţa oamenilor cu experienţă. Iar cei tineri sunt neexperimentaţi, nu au putut să meargă la şcoală, de cursuri de salvamar şi de prim ajutor nici nu poate fi vorba. O alta problemă este lipsa foişoarelor pentru salvamari. Abia pe 15 iulie vor veni primele foişoare noi, în acest moment noi nu avem foişoare pe o suprafaţă de 3000 de metri. Cele vechi s-au stricat în momentul lărgirii plajelor”, a mai spus Gabriel Bălan.

