Alertă pe plaja de la Nisipurile de Aur din Bulgaria! Un copil român de 4 ani, din Bacău, s-a pierdut

Un băiețel de aproximativ 4 ani a fost găsit în Bulgaria, în stațiunea Nisipurile de Aur din Varna. Se pare că cel mic s-a pierdut de familia lui și a fost găsit de un grup de turiști români.

Dispariția celui mic a fost semnalată de un grup de turiști români. Copilul era singur, pe străzile din stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, moment în care a fost oprit de câțiva români care și-au dat seama că ceva este în neregulă. Întrebat detalii ce i-ar putea ajuta să-i găsească familia, informațiile oferite de către cel mic nu au fost prea clare. În cadrul unei postări pe Facebook, pe un grup destinat turiștilor români care călătoresc în Bulgaria, o femeie a cerut ajutorul tuturor celor care pot să ofere informații despre rudele copilului.

”ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!!! Copil găsit pe plajă în Bulgaria-Varna-Nisipurile de Aur. Spune că este din Bacău, pe mama sa o cheamă Andreea. Nu știe să-mi spună ce vârstă are, după părerea mea cred că are în jur de 4 ani. Las o poză aici cu el și poate reușim să-i găsim familia/părinții. Am predat copilul la poliție, este mesajul de pe grupul Călător în Bulgaria de pe Facebook.

UPDATE 21:25: Tatăl micuțului a anunțat dispariția copilului la poliție, iar în acest moment copilul a fost predat părinților lui.

Ce ai de făcut, ca părinte, în cazul în care copilul tău s-a pierdut

Citește și: LA DATA DE 4 IULIE 2017, ACEASTĂ FETIȚĂ A FOST DATĂ DISPĂRUTĂ. IREAL UNDE A FOST GĂSITĂ ACUM, ÎN 2023

Atunci când mergi în locuri aglomerate, poți să îmbraci copilul în haine colorate care te vor ajuta să-l identifici prin mulțime. Un alt sfat pe care specialiștii îl recomandă este ca cel mic să aibă scris numărul de telefon al unui părinte, fie pe o hârtie pe care să o aibă în buzunar, fie pe eticheta hainelor sau chiar să poarte o brățară specială cu astfel de informații.

Deși teoria pare să fie destul de ușoară, părinții care își pierd copilul trebuie să trateze situația cu mult calm și cu răbdare. Uite-te cu atenție în jurul tău pentru că, de cele mai multe ori, este posibil ca cel mic să nu fie prea departe. În caz contrar, dacă nu îl găsești în maxim 10 minute, cere ajutorul unui agent de poliție sau a unui angajat din locl în care vă aflați.