Alerta primită de echipa NASA din partea Roverului de pe Marte. Ce s-a întâmplat cu două zile înainte de Anul Nou

Echipa NASA de pe Pământ a primit o alertă din partea Roverului Perseverance de pe Marte. Ce s-a întâmplat cu două zile înainte de Anul Nou, în spațiu?

Echipa NASA a primit o alertă din partea Roverului Perseverance de pe Marte în data de 29 decembrie 2021, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou. În momentul în care Roverul transfera o probă de rocă în depozit, dispozitivul a descoperit o anomalie, astfel că a trimis alerte la echipa NASA. Brațul robotizat al Roverului este împiedicat de resturi mici de rocă să etanșeze probele pe care le-a colectat. La o săptămână după ce echipa NASA a primit alerta respectivă, cercetătorii au descoperit care este motivul, de fapt, pentru care brațul nu funcționează.

Roverul Perseverance de pe Marte colectează mostre de roci pentru a putea fi trimise, înapoi, pe Pământ, pentru a putea fi cercetate de experți. Issole, roca marțiană, a fost forată cu succes, însă, în momentul în care brațul robotizat s-a întors pentru a depune în depozit ceea ce a colectat, acesta nu a mai putut, indicând o „anomalie”.

Atunci, Roverul a încetat să mai funcționeze și a cerut echipajului instrucțiuni suplimentare, arată Digi24.ro.

Cercetătorii au descoperit resturi în formă de pietricele care nu lăsau brațul robotizat să funcționeze. În prezent, aceștia caută o soluție prin care să îndepărteze resturile respective și pentru a continua sigiliarea și depozitarea rocilor.

