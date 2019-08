Alessandra Stoicescu a intrat în gașca de fițe cu Megan Markle, Victoria Beckham, Kate Middleton și Gwynet Partlow! Devenită mămică pe 29 iulie, îndrăgita vedetă de televiziune a ales un cărucior modern pentru mica ei prințesă… la fel cum starurile internaționale își răsfață moștenitorii.

Citește și: Alessandra Stoicescu și-a luat fiica acasă: “Nu știu când au trecut orele…”

Alessandra Stoicescu, în gașcă cu Kate Middleton, Victoria Beckham și Gwyneth Paltrow

Sienna Miller, Elton John, Gwynet Partlow, Kate Middleton, Meghan Markle, Victoria Beckham și alte vedete de top aleg ce este mai bun pentru copiii lor, iar Sandra Stoicescu a făcut la fel, ca un jurnalist adevărat care caută cele mai bune informații mereu. Vă reamintim că prezentatoarea de la Antena 3 a visat numele fiicei sale.

“Ca orice mamă responsabilă, m-am documentat intens înainte de a alege căruciorul pe care îl voi folosi în primii ani ai fetiței noastre. Am ales în cele din urmă Bugaboo, care care transformă viața de familie într-o aventură, datorită suspensiilor care ne permit plimbări peste tot, chiar și în pădure. Este simplu, inovativ și funcțional, ușor de manevrat chiar și când sunt cu Sara în brațe. Mai mult, parte din țesătura căruciorului este făcută din 92 de sticle PET reciclate, ceea ce este fantastic! Scoica auto abia a fost lansată în lume în august, iar Sara este primul bebeluș care are parte de această scoică auto, eu fiind prima clientă din România. Apoi am aflat și că acest cărucior este celebru, avându-l și Kate Middleton”, declară Alessandra.

Cărucioarele Bugaboo au fost mereu și un fashion trend, așa că nu e de mirare faptul că toate celebritățile îl au în dotare, fiind un simbol de status în lumea bună.