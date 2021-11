Alessandra Stoicescu, înlocuită la Observatorul Antenei 1 de un prezentator de la Digi 24! Care e motivul

De câteva zile Alessandra Stoicescu lipsește de la pupitrul Observatorului de la ora 19.00. Aceasta a fost înlocuită de Marius Pancu, venit de curând de la postul Digi 24. Care este motivul schimbării?

Pentru o scurtă perioadă, Alessandra Stoicescu va lipsi de pe micile ecrane. Vedeta a plecat în vacanță cu familia, iar în locul ei, la Observator, a apărut Marius Pancu, cel care o va înlocui pe aceasta pentru câteva zile. (CITEȘTE ȘI: SANDRA STOICESCU, VACANȚĂ DE VIS ÎN MALDIVE. CUM A CUCERIT MICUȚA SARA STAFF-UL HOTELULUI UNDE S-AU CAZAT)

Alessandra Stoicescu se află în vacanță alături de soțul ei și fiica lor, dar și de Bianca, fata soțului ei dintr-o căsnicie anterioară. Aceștia au ales ca destinație Maldive, acolo unde se pot bucura din plin de soare, plajă și liniște. Mai mult, în timpul vacanței cei patru au avut și motiv de sărbătoare, cu toții celebrând ziua de naștere a lui Sergiu Constantinescu.

Atunci când vine vorba de vacanță, pare că Maldive este destinația preferată a Alessandra Stoicescu, vedeta alegând de mai multe ori acest loc pentru a se relaxa și a petrece timp de calitate alături de familia sa.

Alessandra Stoicescu, vacanță în Maldive

Cea care se bucură cel mai mult de destinația însorită este chiar Sara, fetița de doi ani a Alessandrei Stoicescu. Vedeta de la Antena 1 le-a povestit internauților cum se desfășoară o vacanță cu un copil mic și a oferit câteva informații pentru cei interesați.

„Dragii mei, călătoria cu un copil mic, în perioada numită «terrible twos», e ca o trecere prin casa surprizelor. O secundă e bine, imediat poate fi o dramă. Știți bine ce zic. Dar n-aș renunța pentru nimic la a explora lumea mereu cu Sara, așa că vă împărtășesc ce-am învățat, ce-am testat, ce idei am luat de la alte mame și de la cei ce se pricep la organizat vacanțe frumoase.

Zborul: să aveți pregătite mici recompense pentru atunci când răbdarea s-a încheiat: tableta cu desene, biscuiții preferați, jucăriile adorate. Pentru somn, nu uitați obiectele de confort: suzeta, păturica. Dar drumul se termină, așa că alegerea locului pentru vacanță este de fapt provocarea esențială. Am avut câteva cerințe deloc simple și asta a fost provocarea agenției, rezolvată cu brio: cazare pe plajă, cu puțini oameni în jur, cu posibilitatea de a intra ușor în mare, cu apa liniștită, flora și fauna bogate, hotel de familie și o cameră cu multe distracții, cu pat pentru Sara și cu spațiu unde să ne retragem când doarme. Plus o cameră pentru fata noastră mare, care are nevoie de intimitate.

Au spus Maldive – singurul loc unde poți sta direct pe plajă, izolat. Au avut și un termen scurt de rezolvare a «temei»… mnah, avusesem un plan, dar a picat cu mai puțin de o lună înainte de ziua lui Sergiu! În câteva zile au venit cu soluția perfectă: cel mai retras resort din Maldive, unul dintre puținele cu recif propriu (poți vedea coralii și peștii doar intrând în apă, în fața vilei), cu vile spațioase pe plajă, cu piscină mică proprie și, mai mult, au pus la dispoziție toate cele pe care orice părinte trebuie să le aibă cu el la mare: colac, aripioare, găletușă, greble etc.” a spus Alessandra Stoicescu.