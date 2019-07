Alessia, atac dur la adresa domnișoarelor care frecventează cluburile de noapte: “Nu vă mai prostiți atât să…”

Alessia a trecut destul de repede peste despărțirea de bărbatul care i-a dăruit un copil. Artista s-a distrat noaptea trecută în club alături de prietenele sale, însă ieșirea i-a lăsat un gust amar.

Solista a uitat de grijile de acasă și după concert a avut parte de puțină distracție în compania prietenilor. Au petrecut o noapte de neuitat într-un club, însă cântăreața a observat câteva lucruri care au dezgustat-o și le-a împărtășit bineînțeles cu prietenii săi virtuali.

“Nu mai sunt la vârsta la care trebuie să mai ies la club. Nu că mă simt obosită, mă dor toate organele, mă înțeapă peste tot. Și după ce că mă durea într- parte, pe la trei a început să mă doară într-o parte, le-am spus prietenelor mele “Bă eu plec acasă”… Am văzut tot felul de specimene la club. Nu știu ce este în capul fetelor. Se vedea de departe cum se străduiau să atragă atenția oamenilor cu bani, erau disperate, se aciuau pe la mese îmbrăcate în paiete. Bă fetelor, bărbații cu bani caută femei rafinate, naturale, nu vă mai prostiți atât să săriți în ochi”, a transmis artista pe contul ei de Instagram.

Acuzații și răspunsuri

Până să ajungă o cântăreață cunoscută, Alessia a fost acuzată că și-ar fi câștigat existența dansând la bară în cluburi din Grecia. Ba mai mult, i s-a imputat că ar fi întreținut relații intime cu bărbați trecuți de prima tinerețe și super-bogați.

“Eu am avut numai relații serioase și este foarte urât să se spună așa ceva despre mine. Și eu pot spune asta despre oricine. Vor să-mi păteze imaginea, pentru că eu nu am fost implicată în niciun scandal. Dacă m-aș fi prostituat s-ar fi aflat până acum. Sunt niște acuzații grave care se pot plăti în instanță. Da, am făcut o ședință foto în Grecia pentru o firmă de lenjerie. Evident, erau niște poze mai sexy, dar toată lumea face asta, fără a fi cineva acuzat că se prostituează”, declara Alessia în urmă cu mai mulți ani.