Alessia și-a îngrijorat fanii! Cântăreața, surprinsă cu vânătăi pe mână

Cântăreața Alessia și-a îngrijorat fanii de pe rețelele de socializare. Aceasta a postat o imagine în care apare cu mâna vânătă. În dreptul acesteia, artista a explicat ce a pățit, de fapt: „Mi-a recoltat o doamnă doctor sânge luni”. Iar, după ce medicul i-a recoltat sânge, se pare că Alessia s-a „trezit” cu o vânătaie de toată frumusețea.

Drama prin care a trecut Alessia

În cadrul unui interviu, artista Alessia a povestit prin ce dramă a trecut. Aceasta s-a separat legal de fostul soț, însă perioada în care s-a întâmplat acest lucru a fost extrem de grea atât pentru ea, cât și pentru copil. În căsnicia lor nu ar mai fi existat de mult timp armonie, iar artista preferase atunci să își ia copilul și să plece din București, din cauza violențelor aplicate de fostul partener. Pe numele bărbatului au fost emise, la momentul respectiv, două ordine de protecție, unul de cinci zile, iar altul pentru o perioadă de trei luni. Alessia a fost nevoită să meargă la psiholog, apoi, din cauza situației prin care a trecut. Potrivit declarațiilor sale din iarna acestui an, în relația Alessiei au intervenit și părinții bărbatului.

Pe de altă parte, Alessia a povestit și un episod agresiv la care a luat parte, ea fiind victimă. În ziua în care a mers la părinții fostului partener pentru a-l lua pe cel mic, aceasta a fost strânsă de gât în plină stradă.

„Am venit la București să îmi iau copilul. M-au batjocorit, a coborât tatăl lui. Mi-a arătat dosul, om la 60 de ani. Am plecat așa cum am venit și peste trei zile m-am întors să-mi iau copilul. A coborât mama lui cu Alvin, am deschis ușa, am ieșit să-l iau în brațe, dar aceasta mi l-a smuls din brațe. Copilul urla.

L-a strigat pe soțul ei, a venit, m-a strâns de gât. Mi-am pierdut cunoștința. Trăgea de copil ca de un ursuleț de pluș, efectiv. Când a văzut că nu scapă de mine, femeia l-a tras efectiv de șolduri și s-a trântit efectiv pe asfalt cu el”, spunea artista într-o emisiune TV.

Sursă foto: Arhivă Cancan / Instagram