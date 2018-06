Alex Băluță a semnat pe patru ani cu Slavia Praga!

Mijlocașul Alexandru Băluță a semnat un contract valabil pe patru ani de zile cu formație cehă Slavia Praga.

Fostul jucător al CSU Craiova va încasa anual un salariu de aproximativ 500 mii de euro în timp ce învisteria oltenilor vor intra în schimbul acestui transfer suma de 3 milioane de euro!â

La puțin timp după ce a semnat contractul cu Slavia Praga, Băluță a anunțat pe o rețea de socializare motivele care l-au determinat să facă această alegere ținând totodată să-și declare încă o dată dragostea necondiționată față de culorile echipei din Bănie.

„Pentru orice lucru în viață există un moment oportun. Pentru mine, acest moment, a venit acum. Am spus mereu că îmi doresc să câștig un trofeu cu echipa mea de suflet, pentru a putea merge mai departe. Pe 27 mai am scris istorie și am adus un trofeu superb, iar astăzi merg mai departe. Încep un capitol nou, însă nu fără a rememora toate lucrurile frumoase trăite alături de frumoșii suporteri olteni, care s-au bucurat pentru mine în momentele bune și mi-au ridicat moralul în cele dificile, alături de staff-ul tehnic, care mi-a oferit îndrumare și încredere și alături de colegii mei, cărora le doresc să aducă și trofeul de campioni sezonul acesta. Vă mulțumesc tuturor din toată inima! Vă mulțumesc pentru că alături de voi am devenit persoana și fotbalistul de azi. Mulțumesc și conducerii clubului pentru că au făcut posibilă experiența mea la Universitatea Craiova și nu au ezitat în a-mi oferi șansa de a deschise acest nou capitol al vieții mele. Vouă, suporterilor Universității, vă promit să împărtășesc cu voi, în continuare, reușitele de la echipa națională, dar și cele de la noua mea echipă, Slavia Praga! Voi fi mereu unul dintre voi“, a scris Alex Băluță pe o rețea de socializare.