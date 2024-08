Alex Bodi a ”fugit” în Marbella să-l vadă pe 50 Cent! Rapperul a susținut un concert în România, dar musculosul n-a stat cu oamenii de rând. VIDEO

Duminică, 18 august 2024, 50 Cent a făcut show la București, mai exact la Romaero. A fost unul dintre cei mai așteptați artiști ai momentului, iar rapperul internațional nu a dezamăgit. Mii se spectatori, fani înrăiți, dar și vedete din showbiz-ul românesc au mers să-l vadă pe starul american. Ei bine, Alex Bodi a făcut excepție de la regulă și nu s-a mulțumit să meargă la un ”simplu” spectacol în România. S-a suit în private jet-ul său și a mers în Marbella, Spania, acolo unde 50 Cent a concentrat într-un club exclusivist.

50 Cent, considerat unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți rapperi din întreaga lumea, a ajuns și în România. Artistul a susținut un concert memorabil la Romaero Băneasa. Mii se oameni i-au fost alături timp de două ore, ore în care fanii au fredonat la unison cele mai cunoscute piese ale artistului american: ”Lil Bit”, ”Candy shop” sau ”P.I.M.P”.

La concert au fost prezenți fanii rapperului american, dar și persoane din showbiz-ul românesc. Excepția de la regulă a făcut-o Alex Bodi. Afaceristul nu s-a mulțumit să-l întâlnească pe 50 Cent în București. Afaceristul și-a luat prietenii și a zburat către Marbella, Spania, acolo unde rapperul a susținut un concert. NU RATA: Cum a apărut Alex Bodi la Loft și cine l-a băgat în seamă! Ema Uta l-a răvășit pe Musculos! ”Atât de singur…”

În urmă cu nici 24 de ore, Alex Bodi a fost prezent într-un club exclusivist din Marbella, acolo unde 50 Cent și-a continuat seria celor peste 100 de spectacole din turneul ”The final Lap Tour” – care are loc în 35 de țări. Afaceristul a fost prezent împreună cu Beinur, bunul lui prieten, alături de care a petrecut la doar câțiva metri de 50 Cent. Imaginile de pe pagina sa de Instagram sunt dovada incontestabilă că Alex Bodi s-a distrat pe melodiile starului american. Mai mult de atât, ca experiența să fie cât mai reală, acesta a avut masa amplasată chiar în dreptul scenei.

După 3 ani de relație, Alex Bodi și Ema Uta s-au despărțit. Într-un moment de furie incontrolabilă, dar și influențat de anumite persoane din anturajul lui, afaceristul nu s-a mai putut abține și i-a adus fostei sale logodnice o serie de acuzații grave – vezi AICI. Imediat după ce a făcut-o de comandă și a scos la iveală detalii rușinoase despre trecutul ei, Alex Bodi a bătut în retragere. Recent, în timp ce se afla într-o vacanță exotică, acesta a ieșit public și și-a cerut scuze pentru toate vorbele urâte pe care le-a spus despre cea pe care voia să o ducă în fața altarului.

”Vreau să lămuresc niște chestii. Nu există niciun fel de conflict între mine și ea, chiar dacă nu au mai fost discuții în cuplu, alea s-au rezolvat. Ceea ce am acuzat în primul live – că am fost eu influențat, tot ce a ieșit pe gura mea – îmi asum acum public și spun acum că au fost niște minciuni. Îmi asum că au fost niște invenții din gura mea care nu trebuiau să iasă indiferent ce s-ar fi întâmplat. Odată pentru totdeauna vreau să închei subiectul cu drogurile și hotelurile, ce am auzit, tot ce s-a întâmplat, sunt niște minciuni și a fost o rușine să le scot din gura mea. O să neg că tot ceea ce am spus atunci ar fi adevărat, că fetița asta nu a făcut niciodată lucrurile astea cu mine și nici să le facă în general”, au fost o parte din declarațiile afaceristului – continuă să citești AICI.