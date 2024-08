Alex Bodi, reacţie bulversantă după ce a păruit-o pe Ema Uta: „Şmecheria nu e să ai 10 femei în 10 zile…”

După mai bine de două săptămâni în care a fost înverșunat pe fosta lui logodnică, Alex Bodi vrea să facă pace. Afaceristul și-a vărsat oful pe o rețea de socializare, a spus vrute și nevrute, iar într-un final a revenit la sentimente mai bune. Recent, acesta a reacționat într-un mod neașteptat. A ieșit public și a transmis un mesaj bulversant.

După trei ani de relație, Alex Bodi și Ema Uta au pus punct relației lor. Cei doi trebuiau să ajungă în fața altarului – după ce afaceristul i-a pus inelul de logodnă pe deget. La scurt timp după separare, Alex Bodi a ieșit public și i-a adus make-up artistei o serie de acuzații grave. NU RATA: Alex Bodi a păruit-o pe Ema Uta, Andrei Barbu l-a luat la rost! A vrut să-l tăvălească, dar… Mega-scandal în cel mai mediatizat triunghi amoros din showbiz

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că relație dintre Alex Bodi și Ema Uta a fost plină de tensiuni, dar și de momente frumoase. După ce au decis să pună punct relației lor de 3 ani, afaceristul nu s-a împăcat cu ideea că make-up artista nu mai face parte din viața lui. În urmă cu o săptămână, acesta a decis să iasă public și să-i aducă fostei sale logodnice o serie de acuzații grave – cele mai multe din ele având legătură cu trecutul ei amoros, nicidecum din perioada în care cei doi au fost împreună – Citește AICI.

În urma acceselor sale de furie, Ema Uta a fost ceva mai pașnică și nu i-a dat curs provocării. Make-up artista s-a rezumat să-l anunțe că va acționa pe cale legală și îl va da în judecată pentru defăimare. Citește și: Ema Uta, victima hackerilor după despărțirea de Alex Bodi! Make-up artistul a cerut ajutor pe Instagram

Revenind la sentimente mai bune, Alex Bodi vrea să facă pace cu fosta lui iubită. Recent, acesta a ieșit public și a clarificat întreaga situație. Deși și-a asumat tot ceea ce a spus despre Ema Uta, acesta declară acum că toate informațiile și tot ce a scos pe gură au fost niște invenții. Afaceristul și-a ținut la curent comunitatea de pe rețelele de socializare, postând un mesaj prin care o dă la pace cu fosta lui logodnică.

”Vreau să lămuresc niște chestii. Nu există niciun fel de conflict între mine și ea, chiar dacă nu au mai fost discuții în cuplu, alea s-au rezolvat. Ceea ce am acuzat în primul live – că am fost eu influențat, tot ce a ieșit pe gura mea – îmi asum acum public și spun acum că au fost niște minciuni. Îmi asum că au fost niște invenții din gura mea care nu trebuiau să iasă indiferent ce s-ar fi întâmplat. Odată pentru totdeauna vreau să închei subiectul cu drogurile și hotelurile, ce am auzit, tot ce s-a întâmplat, sunt niște minciuni și a fost o rușine să le scot din gura mea. O să neg că tot ceea ce am spus atunci ar fi adevărat, că fetița asta nu a făcut niciodată lucrurile astea cu mine și nici să le facă în general.

Dacă stăm să intrăm în viețile fiecăruia, nimeni nu are o traiectorie curată în iubire, mai ales în relația de 3 ani pe care am avut-o noi cu o intensitate și cu o pasiune de acest fel, cu gelozii, a fost și ceva frumos care nu merită să fie stricat de niște invenții și niște acuzații proaste, mai ales ieșite din gura mea. Nimeni nu o să se certe cu nimeni, nimeni nu este în război cu nimeni și asta o să vă demonstrez foarte curând. Șmecheria este să ai totul pe lumea asta, dar să nu-ți dorești. Să-ți dorești o singură persoană. Șmecheria nu este să ai 10 mașini, 10 femei în 10 zile, să te distrezi, să te bucuri de viață, ca asta nu ține, nu duce la nesfârșit. Șmecheria este să fii cu o singură femeie pe care poate o vrea toată lumea. Și chiar dacă toată lumea te vrea pe tine, tu să o vrei doar pe ea.

Asta nu este niciun fel de slăbiciune. Faci lucrurile astea atâta timp cât crezi că se merită , cât îți dorești și cât persoana de lângă tine merită. Eu pot să fac lucrul ăsta atâta timp cât eu consider că merită, pentru că mie nu-mi dă nimeni de mâncare, nimeni nu-mi face pijamalele, nimeni nu mă pune la masă etc. Șmecheria este să ai o persoană care să te merite cu totul și să ai totul lângă acea persoană”, a spus Alex Bodi pe Instagram.