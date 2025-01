Alex Bodi a început anul în forţă: nu renunţă la plăcerile sale și… I-a pus zâmbetul pe buze cu un singur apel

Alex Bodi, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, s-a întors recent în România, după ce a bifat mai multe vacanţe de lux. Programul afaceristului nu s-a schimbat prea mult în 2025, cel puţin pentru moment, ce îi rezervă viitorul nu se ştie, dar cert este că nu a renunţat la tabieturile sale. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu musculosul din Mediaș într-o zi oarecare!

Concret, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost văzut în timpul unei vizite la sala de sport, unde, ca de obicei, a impresionat prin dedicarea sa față de fitness. Sau prin fizic, dacă ar fi să întrebăm doamnele și domnișoarele, dar asta e alta discuție.

Un moment neașteptat s-a petrecut, însă, la intrarea în sală, când Alex Bodi a fost abordat de un om al străzii. Spre surprinderea tuturor, el a dat mâna cu bărbatul și a purtat cu acesta o scurtă discuție, gestul său fiind de apreciat. Putea, așa cum o fac chiar și oamenii de rând, să treacă nepăsător pe lângă persoana neajutorată. Dar nu s-a întâmplat!

Videocall-ul misterios i-a pus zâmbetul pe buze

În același timp, Bodi a fost surprins și în timpul unei convorbiri pe videocall. Se pare că discuția a fost una importantă, judecând după grimasele afișate. Deși nu se știe cu cine a vorbit sau care a fost subiectul discuției, Alex Bodi a zâmbit cu gura până la urechi! Deci o fi primit vreo veste bună. Ori i-a vorbit dulce și duios vreo pipiță. Poate chiar mama fiicei sale cele mici. Că tot au petrecut noaptea dintre ani împreună! Cine știe?!

De menționat și că musculosul n-a mers să tragă de fiare singur! L-a acompaniat un prieten care era îmbrăcat nu la fel de sport ca Bodi. Dacă o fi mers doar să-l păzească… ei știu! Cert e că ziua s-a încheiat cu un antrenament intens pentru bărbat! Sănătatea-i pe primul loc, tată! Bine… și aspectul fizic. Cele mai frumoase dintre domnișoare nu se cuceresc ușor!

Iulia Sălăgean s-a împăcat cu Alex Bodi?

Se pare că cei doi foști soți au petrecut Sărbătorile împreună, iar acest lucru a ridicat multe semne de întrebare. S-au postat în locuri exclusiviste, alături de fiica lor, bucurându-se de momente speciale în familie. Așa cum poate, altădată, n-o făceau! Finalul de an l-a găsit pe Alex sărbătorindu-și onomastica în Dubai, în compania Iuliei, pentru ca apoi să întâmpine noul an într-un resort de lux din Elveția.

Un detaliu care a atras atenția a fost o fotografie publicată de Iulia Sălăgean în noaptea de Revelion. În imagine, un bărbat îi atinge piciorul, iar internauții au fost rapizi să concluzioneze că ar fi vorba despre Alex Bodi. Această imagine a alimentat speculațiile despre o posibilă împăcare între cei doi, însă rămâne neclar dacă Alex și Iulia formează din nou un cuplu sau dacă relația lor este pur familială.

Întrebat de CANCAN.RO despre aceste zvonuri, Alex Bodi a preferat să păstreze discreția, afirmând că pentru el cel mai important lucru este fericirea celor dragi. Declarația lui, deși rezervată, a lăsat loc pentru interpretări, alimentând în continuare curiozitatea publicului. (vezi AICI detalii)

