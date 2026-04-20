Alex Bodi, adevărul despre prieteniile din lumea interlopă: „Tot timpul te puteai aștepta să se întâmple ceva și nu aveai cum să controlezi”

Alex Bodi se bucură acum de succes și are numeroase afaceri care îi merg foarte bine. Însă, nu de puține ori, succesul său a fost contestat, iar afaceristul a fost acuzat că ar avea legături cu lumea interlopă. Recent, Alex Bodi a făcut dezvăluiri sincere despre viața sa și a vorbit și despre relația cu personaje mai puțin mondene.

Invitat în cadrul podcast-ului Martorii, Alex Bodi a vorbit deschis, printre altele, și despre legăturile sale cu lumea interlopă. Afaceristul nu s-a ferit să spune că de-a lungul timpului a stat alături de astfel de persoane, mai ales în perioada în care nu locuia în România.

Însă, Alex Bodi spune că deși astfel de cercuri îți pot aduce o anumită siguranță, mereu trebuia să fie foarte atent la tot și să nu calce strâmb.

„Hai să-ți spun, fac referire la vremurile de atunci și de acum, contemporan. Atunci în Madrid, îți dai seama că, ți-am spus, veneau din toate zonele. Era și Becu, era și… uite să nu dau nume, poate nu vor, erau și de la Alba, erau foarte mulți băieți care toți erau prieteni, dar exista posibilitatea să nu fii prieten. Un om care e prieten cu toată lumea, nu e prieten aproape cu nimeni. E frumos să menții o relație de respect, o distanță, să ai tot timpul posibilitatea să nu stai în tensiune cu o persoană. Dar vrei, nu vrei, când ești prieten deja și cu două persoane, deci nu trebuie să fie doar trei, cinci, zece, când ești cu două, îl superi pe al treilea. Dar după, uite, Becu era prieten cu nașul fetiței mele, român. Tot timpul temperam lucrurile și așa. Dar, cum ai zis tu, ca să revin la întrebarea ta, cum te poziționezi când cunoști atâta lume? Poate o vezi ca un avantaj, că e mai bine să fii ok decât să fii certat, dar tot timpul trebuia să stai în alertă, adică nu aveai timp să dormi. Dacă erau trei persoane sau trei familii diferite sau doar trei cupluri diferite, unul dintre oamenii ăștia cu o gagică, tot timpul te puteai aștepta să se întâmple ceva și nu aveai cum să controlezi tu lucrurile astea”, a declarat Alex Bodi.

„N-am renunțat la anumite persoane nici în momentul de față”

De asemenea, Alex Bodi a vorbit și despre perioada în care a ieșit de sub influența cercurilor dubioase. Afaceristul spune că din anul 2013 s-a apucat serios de treabă, iar de atunci numărul de persoane care stau lângă el s-a tot împuținat. Însă, nu a uitat de cei care au fost într-un anumit punct alături de el.

„Deci ca să ne înțelegem, eu din 2013-2014 când am părăsit Spania și până în 2016… N-am renunțat la anumite persoane nici în momentul de față. Adică e contra caracterului meu să zic am ajuns eu să fac bani legal și am uitat că am mâncat cu tine o shaorma sau m-ai ajutat la trei dimineața când te-am chemat, ai fost lângă mine. Chit că nu trebuia sau dacă aveam vreo problemă sau vreun incident de rezolvat cu alte nații sau așa, oamenii se ridicau din pat pentru mine și eu n-am cum să le întorc spatele sau nici măcar să le răspund la un mesaj sau un telefon. Doi la mână. În perioada asta, fosta mea soție, când muncea în Germania, eu mi-am deschis o firmă de transport și în 2016, când ne-am logodit, ne-am mutat într-un apartament nou. Și am început atunci să mă desprind, dar am avut atâtea chestii de făcut și m-am axat pe niște afaceri în care vedeam că produc bani legal cu așa poftă în care nu mai prea aveam timp de chestiile astea. Iar mulți dintre oamenii respectivi s-au supărat și ziceau: ai dat de bani, nu mai vrei să ieși cu noi. Chestia că în 2016 spre sfârșit, 2017-2018, erau momente când nu vedeam fetița nou născută. Sau nu ajungeam să văd pe fetița cea mare în Madrid. Pentru că alergam stânga-dreapta, am început să intru în niște afaceri care erau foarte noi pentru mine, străine, cu crypto”, a mai spus Alex Bodi.

