Alex Bodi: „Am lucrat cu ziua!”. Dezvăluiri despre prima „țeapă” primită la muncă în Spania

De: Alina Drăgan 20/04/2026 | 17:39
Cum și-a câștigat Alex Bodi primii bani /Foto: Social media

Alex Bodi este acum un afacerist de succes, iar opulența pe care o afișează în mediul online spune clar acest lucru. Însă, viața nu a fost mereu la fel de ușoară pentru el. Recent, acesta a vorbit despre începuturile sale și despre cum a pornit de jos și a ajuns departe.

Alex Bodi este cunoscut pentru stilul de viață luxuriant, iar averea sa a fost ținta controverselor de-a lungul anilor. Mulți l-au contestat și au spus că nu știe ce înseamnă cu adevărat să muncești, însă se pare că până să ajungă la bogăție musculosul a experimentat mult și a lucrat chiar și în construcții.

Recent, Alex Bodi a făcut dezvăluiri interesante despre viața sa înainte de succes. Acum se poate lăuda cu multe, însă în urmă cu ani de zile lucrurile nu stăteau la fel pentru el. Se pare că afaceristul și-a început traseul profesional în construcții, ca zilier.

Primul job a lui Alex Bodi a fost o țeapă. Acesta a dezvăluit că pentru prima data a lucrat în construcții. A văzut un anunț în ziar și nu a mai stat pe gânduri. Însă, din prima zi a înțeles că a fost păcălit, iar prima zi a devenit și ultima. Mai exact, angajatorul l-a păcălit la bani și a fost nevoie de intervenția tatălui acestuia pentru a rezolva problema.

„Eu am luat prima dată inițiativa (n.r. să meargă la muncă). Am mers în construcții și am lucrat cu ziua. Am fost cu un prieten. A fost un eșec că au încercat ăia să profite de noi. Noi am mers după un anunț din ziar, condițiile nu erau aceleași. Nu aveam pauză, nu aveam mașină de făcut ciment. Nu aveam masă, cum ne-au promis.

Au zis că ne dau 60 de euro pe zi și ne-a dat numai 45. A intervenit tata, că zicea că ne dă 30 de euro. Că banii se dau la sfârșitul săptămânii. Că dacă vrem să rămânem să dormim acolo. Nu știu unde, că era o casă în câmp deschis, erau 45 de grade. Am băut apă de pe un furtun din ala de plastic.

Și după anumite dispute cu vărul patronului am plecat spre casă, pe la ora 20:00. Era undeva într-un sat lângă Madrid, la vreo 60 de kilometri. Abia ne-a dat 10 euro atunci ca să ne întoarcem acasă. În fine, l-a sunat tata a doua zi pe omul ăla și după ne-a chemat să ne dea banii. I-a zis tata că îți bați joc de copiii ăștia care au venit la muncă, el a zis că anunțul ăla era mai de mult, că nu erau condițiile alea. Dar în ziua aia de muncă am început la 9 dimineața și cred că am muncit până la 19”, a mărturisit Alex Bodi, în cadrul podcast-ului Martorii.

Podcast-ul integral se poate urmări AICI:

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
