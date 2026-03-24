Alex Bodi, în vizorul SRI încă din adolescență. Au vrut să-l recruteze: "M-au căutat vreo 2 ani de zile"

De: Simona Vlad 24/03/2026 | 22:13
Alex Bodi ne-a dezvăluit la Dan Capatos Show despre anii săi de liceu, o perioadă care l-a definit profund. Deși astăzi este cunoscut pentru stilul de viață extravagant, Bodi spune că adolescența lui a fost departe de a fi una liniștită. A fost un elev bun, dar și extrem de energic, cu o personalitate puternică, care l-a pus adesea în situații-limită. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Spiritul de lider nu a trecut neobservat nici de profesori, dar nici de conducerea școlii. Alex Bodi recunoaște că influența pe care o avea asupra colegilor a devenit, la un moment dat, o problemă serioasă. Comportamentul său rebel a dus la o exmatriculare temporară, însă acesta a reușit ulterior să revină și să își continue studiile. Vezi emisiunea integrală aici!

„N-am avut o viață ușoară și tot timpul, chiar și în perioada liceului, eram, să zic, mai nărăvaș. Singurul meu avantaj e că învățam foarte bine. Eram la liceu de mate-fizică, eram și casierul clasei și șeful clasei și căpitanul echipei de fotbal, aveam o clasă șmecheră, eram uniți, eram împreună, cine nu voia să chiulească îl luam pe umăr și plecam. Ar fi trebuit să mă exmatriculeze din cauza comportamentului, că influențam colegii, eram capul răutăților. În a 11-a m-au exmatriculat o perioadă, dar după două zile m-au înmatriculat. Mă trezeam dimineața și sunam la școală și întrebam cum e la școală, iar eu eram acasă.”

Propunere surprinzătoare: vizat de SRI încă din liceu

Un episod mai puțin cunoscut din viața lui Bodi este interesul pe care l-a stârnit în rândul autorităților. Acesta povestește că a fost monitorizat și evaluat timp de ani de zile, fiind considerat potrivit pentru o eventuală recrutare.

„Am avut și o propunere din timpul liceului de la SRI, că s-au interesat de mine de când eram în liceu. Mi-au văzut probele fizice, au vorbit cu colegi, cu profesori și acasă, cu vecini de-ai mei, m-au căutat cred că vreo doi ani de zile.”

Lucrurile au mers mai departe, iar Bodi a ajuns să participe la probe. Totuși, deși experiența i s-a părut interesantă, destinul lui avea să urmeze un alt traseu.

„Am dat și probe fizice, psihologice, era un centru în București, îmi arătau cu informatică, cu piscină, activități sportive, tot, tot, tot. Mi se părea interesant și eram tentat, dar viața mea a luat o altă direcție imediat după liceu.”

Momentul decisiv: plecarea în Spania i-a schimbat complet viața

După terminarea liceului, Alex Bodi a luat o decizie care i-a schimbat radical parcursul. O simplă vizită la tatăl său, stabilit deja în Spania, s-a transformat într-o mutare definitivă și într-un nou început.

„După ce am terminat și am luat bacul, am plecat la tata în vizită, că era în Spania de doi-trei ani. Vizita s-a transformat în ceva permanent și am rămas cu familia în Spania.”

Mutarea în Spania a fost începutul unei etape complet diferite, în care Bodi a trebuit să se adapteze și să își construiască drumul de la zero.

„Tot ce am trăit în perioada liceului m-a format și m-a ajutat să mă adaptez mai ușor la ce a urmat. Nu a fost ușor, dar toate lucrurile prin care am trecut m-au făcut să merg mai departe și să îmi construiesc viața. N-am avut o viață ușoară și toate lucrurile prin care am trecut m-au format și m-au făcut cine sunt astăzi.”

