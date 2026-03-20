Cum arată vila de lux a lui Alex Bodi? Imagini din locuința din Tunari

Vila de lux a lui Alex Bodi din Tunari a atras atenția publicului în special după perchezițiile DIICOT din 2020, când imaginile cu proprietatea au devenit virale.

Locuința se află în zona Pipera–Tunari, una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din nordul Bucureștiului, cunoscută pentru vilele moderne și pentru comunitatea exclusivistă.

Cum arată vila de lux a lui Alex Bodi

Casa lui Bodi se încadrează perfect în acest peisaj, fiind o construcție amplă, cu arhitectură contemporană și finisaje premium, vizibile chiar și din exterior.

În 2020, vila fusese scoasă la vânzare la un preț inițial apropiat de un milion de euro. Ulterior, suma cerută a fost redusă la 875.000 de euro, iar apoi la 795.000 de euro, conform anunțurilor publicate la acea vreme.

Proprietatea a fost promovată ca o vilă modernă, cu suprafețe generoase și dotări de top, potrivită pentru un stil de viață luxos. Livingul este mare, decorat în stil modern, cu mobilier masiv și elemente decorative scumpe.

Imagini din locuința din Tunari

Se observă o combinație de culori neutre, materiale lucioase și accente metalice, specifice unui stil contemporan luxos. De asemenea, camerele sunt luminoase datorită ferestrelor mari, iar spațiul pare organizat astfel încât să ofere atât confort, cât și un impact vizual puternic.

Vila dispune şi de mai multe dormitoare și băi cu finisaje premium, unele dintre ele având suprafețe considerabile. De asemenea, există zone dedicate relaxării, ceea ce sugerează că proprietatea a fost gândită pentru a oferi un nivel ridicat de confort.

Curtea vilei este un alt element care a atras atenția. Aici se găsesc o piscină exterioară, alei pavate și spații verzi bine întreținute. Zona exterioară este concepută ca un spațiu privat, ferit de privirile trecătorilor, ceea ce este obișnuit pentru proprietățile din această zonă. Piscina și terasa sunt elemente care completează imaginea unei locuințe de lux, adaptată pentru petrecerea timpului în aer liber.

