Alex Bodi, mesaj cu subînțeles, dupǎ ce Ancuța i-a dat block: „Când pui maimuța pe tron”

Încurcate sunt căile iubirii în viața lui Alex Bodi. Povestea de dragoste dintre el și Ancuța ajuns, din nou, la final. După o perioadă marcată de numeroase certuri și împăcări, deznodământul nu s-a lăsat mult așteptat: block și de la capăt. Afaceristul a reacționat și a transmis public un mesaj care lasa loc de interpretări.

Se poate spune că majoritatea relațiilor prin care a trecut Alex Bodi de-a lungul anilor urmează același tipar: începuturi cu dragoste profundă și pasională, cadouri scumpe și vacanțe exotice, apoi gelozii și certuri, pe alocuri infidelități, blocări pe rețelele de socializare, împăcări și, în cele din urmă, despărțire.

După despărțire urmează adesea un alt pas: mesaje și „săgeți” trimise subtil (uneori direct) către fosta parteneră, sub diverse forme, pe diferite căi. Ritmul nu a fost diferit și în cazul relației cu ultima lui iubită, Kim Anca. După o perioadă marcată de numeroase certuri și împăcări, Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit din nou.

Alex Bodi, mesaj cu subînțeles după despărțirea de Anca Kim

Cei doi nu se mai urmăresc pe social media și au șters fotografiile în care apăreau împreună. Ancuța a fost mai rapidă și i-a dat prima block afaceristului, iar acum Alex Bodi încearcă să „egaleze” situația, postând mesaje care lasă loc de interpretări. Fără să menționeze numele persoanei sau persoanelor la care face referire, afaceristul punctează anumite idei foarte clar și concis, urmând modelul clasic pe care îl abordează, în general, după aproape fiecare despărțire.

„Să te ferești mereu de „săracul” ce se uită la buzunarul tău, de omul bolnav după faimă și de falsul ce îți stă alături doar în momentele bune ale vieții tale. Nu uita că omul căruia îi faci cel mai mult bine, poate deveni cel mai mare dușman al tău! Nu permite nimănui care nu ți-a fost alături în etapele grele ale vieții să mai stea la masa ta atunci când tu ești mai bine ca niciodată! Apreciază oamenii sinceri și ferește-te de lipitorile care apar doar din propriul interes! Când pui maimuța pe tron, crede că a cucerit regatul!”, a fost mesajul lui Alex Bodi.

