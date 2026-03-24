Alex Bodi, dezvăluiri din pușcărie. Ce meniu primea în spatele gratiilor: ”Fiecare știa ce are de făcut”

Alex Bodi, dezvăluiri din pușcărie. Ce meniu primea în spatele gratiilor: "Fiecare știa ce avea de făcut"

De: Simona Vlad 24/03/2026 | 23:30
Alex Bodi, dezvăluiri din închisoare! Cum a trăit după gratii și cum s-a adaptat la un sistem complet diferit? Bodi a vorbit la Dan Capatos Show despre perioada petrecută în închisoare. Obișnuit cu un stil de viață confortabil, Bodi a fost nevoit să se adapteze la reguli stricte, condiții limitate și o rutină complet diferită. CANCAN.ro are toate detaliile!

În interiorul penitenciarului, lucrurile funcționează după un sistem bine stabilit, unde fiecare deținut își cunoaște rolul. Alex Bodi a explicat că organizarea și respectul reciproc sunt esențiale pentru a evita conflictele și pentru a avea viața suportabilă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Era o pregătire, o etapă a vieții mele care trebuia să fie, vrei, nu vrei, și nu aveam cum să o evit. Am luat-o ca pe un stagiu militar, pentru că în momentul în care ajungi acolo trebuie să te adaptezi, nu ai altă variantă. Știam fiecare ce responsabilități, ce atribuții are fiecare și era un respect între noi, altfel nu ai cum să reziști. Fiecare știa ce are de făcut, nu era haos, din contră, exista o ordine clară, chiar dacă vorbim de un mediu dificil.”

Un aspect important din viața de după gratii este alimentația, iar Bodi spune că nu era vorba de lux, dar nici de foamete. Mâncarea era simplă, departe de standardele cu care era obișnuit.

„Primeai la amiază o mâncare simplă, tot timpul cam la fel, o ciorbă cu orez sau o fasole, nimic spectaculos. Aveai și ce mai țineai în frigider, cât de cât, nu mureai de foame, dar nici nu puteai să spui că mănânci bine.”

Un detaliu mai puțin cunoscut este încercarea lui Alex Bodi de a face un gest pentru ceilalți deținuți.

„Am făcut o cerere și am vorbit cu domnul director, voiam să ofer mâncare trei mese pe zi pe costul meu personal. Nu s-a aprobat, pentru că nu ai voie, sunt niște reguli foarte clare și nu poți să le încalci, indiferent de intenție.”

Într-un moment dificil, Bodi spune că a fost surprins de reacția unor persoane din jurul său. Chiar și oameni fără legături apropiate cu el s-au oferit să-l ajute, lucru care l-a uimit.

„Am rămas surprins plăcut că oameni care nu aveau legătură directă cu mine s-au oferit să mă ajute. Nu te aștepți la asta, dar în astfel de momente vezi cine este dispus să fie alături de tine, chiar și fără interese.”

Rutina zilnică: sport și disciplină

Pentru a face față psihic și fizic, Alex Bodi și-a creat o rutină. Sportul a devenit o metodă esențială de a-și păstra echilibrul și de a trece mai ușor peste perioada dificilă.

„Aveam la aer o oră sau o oră și jumătate, dar făceam sport și în cameră, de mai multe ori pe zi. Încercam să-mi ocup timpul, să-mi țin mintea și corpul active, altfel era foarte greu să stai acolo fără să cedezi. Când lucrurile ajung într-un punct în care nu le mai poți evita, trebuie să fii pregătit pentru orice. Întotdeauna în viață trebuie să ai o doză de paranoia, pentru că asta te ajută să fii atent și să te protejezi. A fost o etapă din viața mea pe care a trebuit să o trăiesc și din care am avut de învățat, chiar dacă nu a fost ușor.”

