Cum și-a câștigat Alex Bodi primii bani în Spania, de fapt: ”Beam apă pe unde apucam”

Alex Bodi a vorbit fără perdea la Dan Capatos Show despre perioada în care a plecat din România și a luat-o de la zero în Spania. Departe de imaginea de azi, anii de început au fost marcați de muncă grea, lipsuri și încercări. Fără prieteni și fără să cunoască limba, Bodi a fost nevoit să învețe rapid cum să crească într-un loc străin. CANCAN.ro are toate detaliile!

În spatele începuturilor dificile a existat totuși un sprijin important: familia. Părinții lui Alex Bodi au muncit din greu pentru a construi o stabilitate, chiar dacă adaptarea într-o țară nouă nu a fost deloc ușoară.

„Am ajuns în familie fără niciun prieten, fără o boabă de spaniolă, ce mai vedeam pe altele, lovele, ce știam să zic, rest nimic. Și trebuia să o iau de la zero cu totul, fără oameni, fără limbă, fără nimic, doar cu ce puteam să învăț din mers. Tata muncea, mama la fel, a început munca după vreo două luni, avea grijă de o familie de spanioli. A lucrat cred că 18 ani, a crescut copiii lor și era foarte atașată de ei, merge și acum din când în când.”

Lipsa prietenilor și dorința de a aparține unui grup l-au împins pe Bodi să facă eforturi serioase. Drumurile lungi și micile interacțiuni au devenit parte din rutina lui zilnică.

„Făceam șapte-opt kilometri până unde se mai strângeau românii, era un internet cafe unde mergeam și stăteam. Sâmbăta și duminica mergeam la un centru sportiv, jucam fotbal cu străini, doar ca să cunosc oameni.”

Primii bani câștigați de Bodi în Spania

Experiența din construcții a fost una dintre cele mai grele din viața lui Alex Bodi. Lipsa experienței și condițiile dure de muncă l-au pus în fața unei realități de care își amintește și acum.

„Prima mea zi de lucru era într-un oraș la vreo 60 km de Madrid, am plecat dimineața și am ajuns a doua zi acasă. Erau 45 de grade, beam apă de pe unde apucam, n-am avut nicio pauză, la muncă ne-au terorizat efectiv. Am plecat și de-abia am luat 10 euro să ajungem acasă, eram rupți de foame și de sete. Am băgat doi euro la un aparat, au căzut dozele și le-am luat în brațe, zici că am câștigat la loto. (…) Tata mi-a zis să vin la el la fabrică și am lucrat acolo vreo doi ani și ceva până mi-am scos rezidența. După aia m-am angajat bodyguard, lucram noaptea și ziua munceam, încercam să fac bani cât mai mulți. (…) Mai făceam și un bănuț cu băieții ăștia prin cartier, niște combinații, copilării de-ale noastre. Îți dai seama, câștigam bine atunci, 1000-1500 de euro, dar munceam de dimineața până seara. Nu m-am pupat cu drogurile niciodată în viața mea, nu a fost genul meu. Făceam niște chestii, îi prosteam pe alții, dar nu am intrat în lucruri grave sau periculoase. Am trecut prin toate, și bune și rele, dar toate m-au învățat cum să mă descurc și cum să merg mai departe.”

