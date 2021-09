Alex Bodi îi face curte make-up artistei Ema Uta. Cum rămâne cu Oana Marica

Alex Bodi a declarat că a pus punct relației cu Oana Marica, iar acum își dorește o legătură amoroasă cu nimeni alta decât make-up artista vedetelor, Ema Uta. Musculosul a dat de înțeles că se află deja în tratative cu ea și că de aceasta ar depinde totul.

Alex Bodi a vorbit cât se poate de diplomat despre sexy-make-up artista Ema Uta. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a menționat că Ema Uta ar fi cea nehotărâtă deocamdată în ceea ce privește o relație cu acesta.

„Nu sunt într-o relație, nu vreau să dau curs la ce se spune. Ema este o femeie foarte frumoasă, este cine este, nu depinde doar de mine dacă să fim împreună. Fiecare știm ce simțim și ce ne dorim. Vreau să am puțină liniște, și dacă va fi să mă focalizez pe cineva, e posibil. Nu vreau să sar de la cineva, la altcineva. Vreau să mă bucur de ceea ce mai am de făcut”, a mai adăugat Alex Bodi.

Despre Oana Marica, Alex Bodi a fost destul de concis, mărturisind că totul s-a terminat, rămânând în relații bune cu „Bunessa”.

„Eu dacă nu sunt provocat, nu dau curs la nimic. Ne-am asumat pentru că suntem oameni maturi,. Oana Marica este o femeie super de treabă. Cât am fost împreună ne-am afișat, nu ne-am ascuns de nimeni. E o femeie cu care am rămas în relații ok, și acum merg la ea la salon, suntem chiar bine. Nu am dușmănii. Am avut niște discuții și am încheiat în condiții bune. E printre primele persoane cu care ma încheiat-o super ok. Nu s-a rupt nimic, nu am ce să îi reproșez. Am discutat și am zis că decât să stricăm ceva frumos, mai bine să o terminăm așa”, a declarat Alex Bodi, la Antena Stars.

