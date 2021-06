Alex Bodi și Bianca, întâlnire ascunsă în hotel?! Mesajul transmis de fostul soț al blondinei, către Gabi Bădălău: „Tu sunai ca disperatul”

Telenovela dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi pare un izvor nesfârșit de suișuri și coborâșuri. Fostul soț al blondinei duce un război continuu cu Gabi Bădălău, iar de curând se pare că i-a dezvăluit acestuia că un accesoriu de-al Biancăi a rămas la el…după o întâlnire cu aceasta.

Alex Bodi i-a dat de înțeles lui Gabi Bădălău că el și Bianca Drăgușanu s-au întâlnit pe ascuns, iar blondina și-a lăsat la el un lucru de mare valoare: un rozariu.

Astfel, fostul soț al vedetei a făcut un video în care i-a arătat lui Bădălău bijuteria Biancăi și i-a spus că atunci când era el cu ea, el suna ca un disperat.

„În caz că te întrebi unde e rozariul ei, aici e. În noaptea în care am rămas noi împreună, acolo în camera aia, singurei, mi l-a dat mie, știi? Și tu sunai ca disperatul, de vreo 50 de ori. Am sunat-o și eu ieri de vreo 5 ori să i-l dau înapoi, dar din păcate nu a răspuns și cum este blocată, am vrut să te anunț pe tine, în caz că vrei, să ți-l dau ție înapoi. Nu vreau nimic din dragoste de la ea pentru mine, dacă tot v-ați împăcat. Iar dacă mai vrei video de la mine, îți mai dau și altele” a spus Alex Bodi, în mesajul direct către Gabi Bădălău.

De când s-au despărțit și până în prezent, Bianca și Alex Bodi au ținut-o numai în certuri. Vedeta TV a fost, aparent, părăsită pentru Daria Radionova, împreună cu care Alex Bodi a fost până de curând. Între timp, chiar la aproape două luni de la separarea definitivă de fostul soț, fosta prezentatoare a început o idilă cu Gabi Bădălău. La început, cei doi nu s-au afișat împreună, însă, ulterior, au fost filmați în Dubai, după care au plecat în Maldive. Gabi Bădălău și diva au recunoscut că au o legătură amoroasă, care s-a transformat, și de această dată pentru blondă, într-o relație cu urcușuri și coborâșuri.