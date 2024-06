Alex Bodi și Ema Uta, probleme în paradis. Ce se întâmplă între cei doi la două luni după cererea în căsătorie

După mai bine de două luni de la cererea în căsătorie, Alex Bodi și Ema Uta se pare că se confruntă din nou cu probleme în relația lor. Cererea a avut loc într-un cadru special, pe plajele din Maldive. Acolo, Alex Bodi a pus în scenă un moment deosebit, iar iubita lui a spus un mare „DA”. Iată ce se întâmplă între cei doi acum!

Alex Bodi și Ema Uta formează un cuplu de multă vreme. În luna mai a anului 2023, Alex Bodi anunța într-un interviu că se pregătește să se căsătorească cu Ema Uta. De atunci și până în prezent, au trecut prin câteva despărțiri, însă, în cele din urmă, destinul i-a adus din nou împreună. Chiar și după cererea în căsătorie, când păreau mai fericiți ca niciodată, lucrurile nu s-au schimbat, deoarece afaceristul a stârnit gelozia iubitei sale.

Alex Bodi și Ema Uta au avut probleme în trecut, dar situația actuală pare să fie extrem de serioasă. Conform unor surse, se pare că Alex Bodi a încercat din nou să își rezolve problemele cu fosta sa soție, cu care are o fetiță în vârstă de șapte ani. Ema Uta ar fi părut deranjată de faptul că partenerul ei își menține legătura cu fosta sa soție, ceea ce a condus la sentimente de gelozie din partea make-up artistului.

Aceste zvonuri nu sunt noi, deoarece în urmă cu aproximativ un an și jumătate, Alex Bodi a pus capăt relației cu Ema Uta pentru a se reconcilia cu fosta sa soție, despre care vorbea numai cu admirație.

„Eu și fosta mea iubită ne-am înțeles foarte bine, a fost o relație frumoasă, au fost sentimente, sunt sentimente, ne-am înțeles foarte bine din multe puncte de vedere, dar nu am rezonat la un singur lucru. Nu pot să spun că nu mi-a acceptat fetița, mi-a iubit fetița, a avut grijă de ea, doar că i-a stat mereu în ghimpe relația noastră când era vorba de (n.r. fosta soție). Indiferent dacă o să fiu sau nu cu (n.r. fosta soție) împreună, eu o să-i asigur mereu un trai bun. Mi-a fost alături în cele mai grele momente. Timp de 4 ani și jumătate m-a așteptat”, a transmis Alex Bodi, atunci.

Alex Bodi a planificat cu atenție fiecare detaliu al cererii în căsătorie, dar ghinionul părea să îl urmărească. Afaceristul a recunoscut că, ajungând în Maldive, și-a dat seama că a uitat inelul cu diamant acasă.

Într-o fericită întorsătură a sorții, un prieten apropiat i-a venit în ajutor, iar bijuteria a ajuns la destinație în timp util. Astfel, Alex a putut să-și îndeplinească planul și să își pună partenerului său cea mare întrebare.

„Nu pot să zic că am plănuit-o, dar mi-am dorit-o și chiar am vrut să o fac, dar ce crezi, am uitat inelul acasă. A doua zi mi-am dat seama, că nu găseam inelul.

Deci deja când am stabilit cu artificiile, cu tot, zic: mama nu am inelul la mine. Și acum să caut un prieten să îmi aducă inelul rapid, de pe o zi pe alta, că deja a doua zi trebuia să plecăm la celălalt resort”, a mai mărturisit Alex Bodi, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.