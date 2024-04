Au semnat Alex Bodi și Ema Uta un contract prenupțial?! Afaceristul rupe tăcerea după ce a cerut-o de nevastă pe Ema Uta

După cererea în căsătorie din Maldive, Alex Bodi și Ema Uta se pregătesc de nuntă. Cei doi încă nu au pus cap la cap toate detaliile, însă au stabilit de la început un lucru clar legat de contractul prenupțial. Se pare că aceștia au discutat pe marginea subiectului și s-au pus de comun acord. Vor semna cei doi un contract prenupțial sau nu?

Alex Bodi și Ema Uta formează un cuplu de multă vreme. Cei doi au avut o relație năbădăioasă, presărată cu numeroase împăcări și despărțiri, însă, în cele din urmă și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul. Așa că afaceristul nu a mai pierdut timpul, iar la începutul lunii și-a cerut parteneră de soție. Marele moment a avut loc în Maldive, iar make-up artista a spus un mare „DA”. Acum, cei doi se pregătesc de nuntă.

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, Alex Bodi și-a luat inima în dinți și a făcut pasul cel mare. Acesta a cerut-o în căsătorie pe Ema Uta în Maldive, iar blondina a răspuns pozitiv. Cererea a fost una grandioasă, la care afaceristul a avut mult de muncă, însă la final toate au meritat.

Acum, cei doi logodnici urmează să demareze pregătirile de nuntă, dar nu se grăbesc. Însă, se pare că până acum s-au pus de acord asupra unui singur aspect și anume contractul prenupțial. Invitat în podcast-ul realizat de Bursucu, Alex Bodi nu a ezitat și a vorbit deschis despre acest subiect.

Întrebat dacă s-a gândit să facă un contract prenupțial, afaceristul a răspunsu cu un „Nu” categoric. Însă, Bursucu a plusat și l-a întrebat ce va face dacă în cazul unui divorț Ema Uta va pretinde câteva bunuri. Ei bine, Alex Bodi pare că s-a gândit la toate, căci nu mai are de gând să achiziționeze nimic în timpul mariajul, tocmai pentru a nu exista probleme.

Alex Bodi a pregătit până la ultimul detaliu cererea în căsătorie, însă pare că a fost urmărit de ghinion. Afaceristul a mărturisit că atunci când a ajuns în Maldive a realizat că a uitat grandiosul inel cu diamant acasă.

Din fericire, un bun prieten i-a sărit în ajutor, iar bijuteria a ajuns în Maldive în timp util. Așa că bărbatul a putu să își ducă planul la capăt și să pună marea întrebare.

„Nu pot să zic că am plănuit-o, dar mi-am dorit-o și chiar am vrut să o fac, dar ce crezi, am uitat inelul acasă. A doua zi mi-am dat seama, că nu găseam inelul.

Deci deja când am stabilit cu artificiile, cu tot, zic: mama nu am inelul la mine. Și acum să caut un prieten să îmi aducă inelul rapid, de pe o zi pe alta, că deja a doua zi trebuia să plecăm la celălalt resort”, a mai mărturisit Alex Bodi, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.