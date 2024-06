Alex Bogdan s-a căsătorit în mare secret! ”Dorel” din Las fierbinți l-a cununat + Primele imagini de la eveniment

Nuntă în mare secret în showbiz-ul din România! Actorul Alex Bogdan și-a unit destinele cu iubita sa, fără ca nimeni să știe. Cei doi au spus marele „Da!” în fața ofițerului de stare civilă miercuri, 19 iunie 2024. Nași în ziua cea mare le-au fost chiar Dorel din Las Fierbinți și soția acestuia. Iată primele imagini de la cununie!

De patru ani, Alex Bogdan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubita sa, actrița Cătălina Mihai, cunoscută pentru rolul din filmul Heidi, în care a jucat alături de Gheorghe Visu și pentru care a primit premiul Gopo la categoria Tânără Speranță.

Alex Bogdan a declarat adesea, cu sinceritate și zâmbetul pe buze, cât de mult o iubește pe cea care acum i-a devenit soție. Actorul a mărturisit de multe ori că ea i-a schimbat complet viața, redându-i bucuria de a trăi și de a iubi din nou, după ce a fost singur timp de 10 ani. De asemenea, datorită Cătălinei, a reușit să renunțe definitiv la dependența de jocurile de noroc, care timp de 9 ani l-au făcut să piardă sume considerabile de bani.

„Noi am lucrat împreună mai de mult la un spectacol, era complicat, ea era într-o altă relaţie, dar spre final. Când am văzut-o prima oară, am rămas trăznit. Când te plesneşte iubirea, eşti fără niciun instrument de apărare. O iubesc de mor”, a declarat în urmă cu ceva vreme Alex Bogdan, povestind despre prima întâlnire cu soția sa.

Mesajul emoționant transmis de Cătălina Mihai în ziua în care s-a căsătorit cu Alex Bogdan

Cătălina Mihai a postat pe rețelele de socializare primele imagini de la cununia civilă, eveniment care a avut loc în mare secret. Cei doi proaspeți căsătoriți au optat pentru o cununie simplă, autentică și plină de bucurie.

„La 27 de ani m-am luat de mână cu Alex și ne-am dus să ne-nsurăm, casătorim, mărit(ăm), cum s-o zice, și asta-i suficient cât să nu uit niciodată, peste ani, ce faceam io când am împlinit 27. 🤍

(Când eram mică, 19 iunie mi se părea o zi nașpa să te fi născut pentru că școala se termina pe 15 și toți copiii plecau care-ncotro la bunici, Năvodari, Mamaia, la bulgari sau mai știu eu unde, oricum, nimeni nu rămânea ca să vină la ziua mea să mâncăm pizza și să bem suc cu paiu’, așa că an de an, trebuia să-mi fac ziua cu familia, ce plictisitor, cum ar veni.

Tot anu’ ăsta, după mulți ani cu zi de naștere pe drumuri, m-am bucurat cum nu m-am bucurat niciodată să fiu la mine acasă, în sfârșit.)

Mulțumesc tuturor pentru urări, mi-au făcut ziua și mai frumoasă, să se-ntoarcă înapoi cu iubire!”, a fost mesajul postat de actriță pe rețelele de socializare.

În schimb, după cununia civilă ținută în mare secret, Alex Bogdan a postat un story pe Instagram, cu umorul său caracteristic. Actorul a repostat imaginile de la marele eveniment și alături de acestea a scris mesajul „Am păcălit-o!”.

