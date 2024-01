Nunta, în pericol? Iubita protagonistului din filmul lui BRomania a pus piciorul în prag! Îl părăsește dacă mai bagă banii la casino: ”Ferească-mă sfântul…”

Începând de astăzi, 2 ianuarie, filmul „Tati Part-Time” rulează în cinematografele din toată țara. Protagoniștii sunt Eva Măruță și Alex Bogdan, în două roluri ce promit să compună comedia începutului de an. Partenerul și „tutorele” fiicei lui Cătălin Măruță a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde a spus totul despre lungmetrajul lui BRomania.

În plus, Alex Bogdan a mai dezvăluit cum l-a impactat experiența de părinte cu jumătate de normă. Actorul susține că intenționează să devină părinte după această experiență, mai ales că pe 13 iulie 2024 urmează să se căsătorească. Viitoarea soție a spus DA, însă a avut o condiție – aceea ca partenerul să renunțe la adicția principală: jocurile de noroc.

Istorisiri din perioada serialului Mondenii, relatate de Alex Bogdan: „Am avut o perioadă în care am deranjat!”

CANCAN.RO: Noi te știm de când erai foarte tânăr și jucai în Mondenii…

Alex Bogdan: Da, în 2008, vorbești de deceniul trecut. Am terminat-o cu imitația, gata, e un capitol închis pentru mine.

CANCAN.RO: La un moment dat l-ai imitat și pe Smiley, însă nu a fost singurul. Te tot întâlnești cu acești oameni, care sunt reacțiile lor?

Alex Bogdan: De exemplu, cu Andrei am legat o relație de amiciție, nu suntem prieteni, dar ne-am văzut de multe ori. El a trecut peste chestia asta și el e unul dintre oamenii foarte relaxați, care nu s-ar supăra niciodată. Dar am avut o perioadă în care am cam deranjat și a existat o perioadă în Mondenii când n-am mai avut voie să facem imitații cu numele, că au fost niște plângeri, niște oameni sus au zis «ho, potoliți-vă!». Dar aveau alte ținte în vizor – Mirela, Deea, Angel, eu eram ăla micu’ de acolo. Nici nu știa lumea că exist.

Actorul principal din filmul „Tati Part-Time” vrea să devină părinte, după experiența avută pe platouri alături de Eva Măruță: „Sunt îngrozit!”

CANCAN.RO: Ți-a scos sau nu peri albi, în film, Eva Măruță?

Alex Bogdan: E invers, eu i-am cam scos peri albi Evei. Eu am făcut ca toate alea. Ea, la un moment dat, se uită la mine și încercam s-o fac odată să râdă, dar m-a ținut la distanță un timp. Totul merge până când stropești pe cineva cu apă, ne-am fugărit și de acolo a fost OK. Dar tot timpul se uita și zicea «nu înțeleg, ești ciudat». Și la un moment dat eram în pădure, filmam, vine Cătălin, Eva se duce și zice «tati, tati, știi că ți-am zis eu că vreau să întâlnesc un om mare care să se poarte ca un copil?! L-am găsit», eu eram ăla. Deci am fost cuplul teribil și chiar ne-am distrat continuu. Când vezi, zici că e un film pentru copii, dar e mai puțin pentru copii decât te aștepți, e un film foarte obraznic.

CANCAN.RO: Tu n-ai copii, crezi că vor urma, după acest film?

Alex Bogdan: Mi-am format o viziune și sunt îngrozit, cum ar trebui să fie îngrozit orice om care urmează să aibă un copil. Da, este un mix de groază și bucurie. E horror, sora viitoarei mele soții are un copil mic și vedem de foarte aproape ce înseamnă să petreci timp cu el. Și e o aventură. Noroc că viitoarea soție e tânără.

Viitoarea soție i-a promis lui Alex Bogdan că-l părăsește dacă mai bagă banii la jocuri de noroc

CANCAN.RO: Anul ăsta te însori?

Alex Bogdan: Mă însor pe 13 iulie, o dată din aia, să fie foarte cald, știi și că 13 e un număr cu noroc.

CANCAN.RO: În ultimul podcast în care ai fost, ai vorbit despre adicția ta pentru jocurile de noroc, mai există această dependență?

Alex Bogdan: Nu mai există.

CANCAN.RO: Dacă ar fi acum să dăm o roșie sau o neagră într-un aparat, ce ai da?

Alex Bogdan: Nu eram genul care să dea roșie sau neagră, eu mă bucuram la bonusuri.

CANCAN.RO: Deci ai renunțat?

Alex Bogdan: Da, ferească-mă sfântul!

CANCAN.RO: Nu ți-a zis că te părăsește dacă mai bagi banii la casino?

Alex Bogdan: Ba da, evident!

