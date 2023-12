David, mesaj emoționant trimis surorii sale, prin intermediul celebrului tătic al lor, Cătălin Măruță: ”Sunt atât de mândru de Eva!”

Din 2 ianuarie, filmul „Tati Part-Time” rulează în cinematografele din toată țara. BRomania și Letiția Roșculeț s-au folosit de Eva Măruță, Alex Bogdan, George Ivașcu și alți actori de marcă pentru a contura comedia începutului de an. La începutul lungmetrajului este menționat și site-ul CANCAN.RO, într-o scenă de maxim amuzament. Însă pentru mai multe detalii, puteți procura bilete de AICI!

Cătălin Măruță a fost prezent la premiera de gală a filmului „Tati Part-Time”, ocazie cu care ne-a oferit și un interviu, în exclusivitate. Vizibil emoționat, tatăl Evei a dezvăluit că și-a cunoscut fiica mult mai bine după realizarea proiectului de anvergură. Însă de departe cel mai fericit a fost David, fratele actriței cu rol principal. Dialogul dintre Cătălin Măruță și fiul său a fost relatat chiar de către vedeta Pro TV.

( NU RATA: BROMANIA, EMOȚIONAT PROFUND DE FIICA LUI MĂRUȚĂ, A LUAT DECIZIA. ANDRA ȘI VEDETA PRO TV NU SE AȘTEPTAU LA ASTA! L-A CUCERIT: ”HAI SĂ BĂGĂM 1.000.000 €!” )

„Câteodată mă trezesc că vorbesc cu copiii mei exact cu vorbele tatălui meu!”

CANCAN.RO: Cătălin, ai emoții pentru prima proiecție a Evei?

Cătălin Măruță: Răspunsul este din suflet «DA», pentru că e primul proiect al Evei de asemenea anvergură și ea are emoții. Îmi doresc foarte tare ca oamenii să se bucure de acest film și să o vadă pe ea exact așa cum este și să transmită aceeași energie pe care a avut-o pe platourile de filmare. Și, de ce nu, lumea când va veni în cinematografe, să zică «bă, a meritat, un film care ne-a făcut să ne gândim și la copilărie, să ne gândim și la ce se întâmplă în ziua de astăzi». E o luptă între parentingul old și new.

CANCAN.RO: Tu duci această luptă între tipurile de parenting?

Cătălin Măruță: Da, o duc, pentru că îmi dau seama, exact cum zice și Eva în film, câteodată mă trezesc că vorbesc cu copiii mei exact cu vorbele tatălui meu.

( CITEȘTE ȘI:CUM A REUȘIT KANAL D SĂ-I CONCUREZE PE MĂRUȚĂ, DE LA PRO TV, ȘI PE SIMONA GHERGHE, DE LA ANTENA 1, FĂRĂ SĂ PLĂTEASCĂ NICI MĂCAR UN LEU! CELEBRUL PREZENTATOR, BĂGAT LA ÎNAINTARE! )

Dialogul dintre David și Cătălin Măruță, premergător premierei de gală a filmului „Tati Part-Time”, relatat de prezentatorul TV

CANCAN.RO: Este antrenament la Eva sau este o chestie pe care simți că a prins-o din mers?

Cătălin Măruță: Să știi că eu mi-am descoperit copilul pe platourile de filmare și când spun chestia asta, o spun cu maximă responsabilitate. Eva mergea pe platourile de filmare fără să întârzie un minut, întotdeauna era extrem de responsabilă. Știe pe nume toți oamenii care lucrează în acest proiect, cu toți avea câte un dans, câte un salut specific.

Acum am descoperit seriozitatea ei la nivelul ăsta, implicarea ei, dorința ei de a fi totul perfect. E incredibil și mă bucur mult de tot că a reușit să facă proiectul ăsta. Chiar am descoperit-o, tu știi ce copil ai acasă, dar când îl vezi plecat un pic în lume și când îl vezi cum se comportă acolo, cum se descurcă și ce lucruri face, te îndrepți puțin și zici «OK, perfect, stai un pic, că nu mai e chiar copilul ăla».

CANCAN.RO: Eu cred că îți vor da lacrimile, Cătălin!

Cătălin Măruță: M-am emoționat, pentru că e un film extraordinar, Eva și toată echipa a fost fabuloasă, asta cred că a contat enorm.

CANCAN.RO: David nu este gelos când vede toată atenția îndreptată către Eva?

Cătălin Măruță: Nu, absolut deloc. Și el are o secvență în film și noi ne distrăm foarte tare pe chestia asta. Chiar David zice «pe mine ca să mă vezi mai mult, trebuie să mai iei o dată bilet, a doua oară» și e foarte fun pe treaba asta. Astăzi, în mașină, eram doar noi doi, am fost să ne îmbrăcăm frumos, elegant, ca băieții, și îmi spunea «sunt atât de mândru de Eva și atât de mult mă bucur pentru ea, că mergem să o susținem». Mă uitam și voiam să îi zic «David, dar și tu ai apărut», iar el spune «dar e despre Eva filmul ăsta, cât de tare». Și m-am bucurat mult de tot.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.