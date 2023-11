BRomania, emoționat profund de fiica lui Măruță, a luat decizia. Andra și vedeta PRO TV nu se așteptau la asta! L-a cucerit: ”Hai să băgăm 1.000.000 €!”

BRomania, Codin Maticiuc, Jesus del Cerro și Alex Coteț lansează ceea ce se anunță filmul anului 2023. Miami Bici 2 va fi accesibil publicului larg, începând cu 24 noiembrie, în cinematografele din toată țara. Cinefilii dornici să cumpere bilete o pot face de pe site-ul miamibici.ro. Pentru a stârni curiozitatea despre noul lungmetraj filmat în cele mai tari locații din USA, Matei Dima a trecut pe la emisiunea CANCAN EXCLUSIV!

Actorul a povestit în detaliu peripețiile de la filmări, multe la număr, punctul culminant fiind chiar momentul în care o persoană fără adăpost a încercat să curme viața vedetei! Matei Dima a scăpat teafăr și a apucat să termine filmările pentru următorul scurtmetraj pe care îl va lansa, Tati Part-Time, din 2 ianuarie. Protagonista, Eva Măruță, i-a intrat la suflet lui BRomania și l-a făcut să ia în serios posibilitatea de a avea un copil. Mai mult, absorbit fiind de energia din casa Andrei și a lui Cătălin Măruță, Matei vrea acum o familie similară!

Miami Bici 2 intră în cinematografe pe 24 noiembrie, dar BRomania are deja pregătit și următorul lungemtraj: „Sunt în preproducție cu 10 filme!”

CANCAN EXCLUSIV: În timp ce se monta Miami Bici 2, lucrai și la Tati Part-Time. Ți se întâmplă des să lucrezi cu ele în paralel, Matei? Iar aici nu este vorba doar despre filme…

BRomania: Trebuie să știi cum să le jonglezi. Momentan, sunt în preproducție cu 10 filme, dar ele sunt în stadii diferite. Unul este o idee, unul este un scenariu, altul este un outline, altul în casting. Eu îmi doresc și mi-am dorit foarte mult să ajung în poziția de producător, în care să pot să cresc echipe diferite. De aia, la Tati Part-Time nu-l regizez eu, îl regizează Letiția Roșculeț, care e la debut și face o treabă extraordinară, alături de care am scris și scenariul.

Aceasta este o idee pe care o aveam eu, că m-aș trezi cu o fetiță la ușă și ce s-ar întâmpla, eu fiind un om matur, dar în același timp încă un copil, am zis «cum ar fi dacă vine un copil foarte matur și-mi schimbă viața». De aici, am scris scenariul de care eu personal sunt cel mai mândru de până acum.

Eva Măruță l-a făcut pe Matei Dima să scoată banii pentru noua producție, Tati Part-Time: „Hai să băgăm 1.000.000 €!”

CANCAN EXCLUSIV: Înțeleg că tu ai fi scris acest scenariu chiar cu gândul la Eva. A fost singurul copil pe care ai mizat?

BRomania: Da, 100%. Am cunoscut-o, am citit, am văzut că este foarte talentată, este foarte profesionistă, chestie care o separă de 99,9% din ceilalți copii. Învață, stă mult pe platou, ascultă. Ce a reușit ea să facă, mai ales după primele două săptămâni în care a învățat procesul, că e un proces foarte complicat de a filma un film. Ne dădea pe spate de fiecare dată, pentru că noi la video assist, când stăm la ecran să vedem ce se filmează, avem niște căști în care auzim lavalierele actorilor. Tu-i auzi pe ei și înainte și după ce s-a terminat scena.

Cum auzeam că se pregătea, cum spunea la alți actori replicile pe care le uitau, cum ținea racord, nivelul ei de profesionalism plus talentul actoricesc, bineînțeles și faptul că este foarte faimoasă și foarte cunoscută, ajută să zici «hai să băgăm un milion de euro într-un film». Este și acest aspect, noi avem un business independent privat și a fost foarte simplu să scriem cu ea în cap. Ea este cum e personajul respectiv, matură, dar foarte inteligentă în replici, acidă când vrea.

Te ridică și te coboară, are o viață înainte în care o să poată să facă lucruri formidabile și mă bucur că am avut ocazia să iau și eu parte la perioada asta de 8-9 ani și să-i ofer primul film pe care să-l vadă pe viață. Asta mi se pare foarte tare, să te întorci la 18 ani, 20 sau 30, să arăți asta copiilor tăi.

Cătălin Măruță și Andra i-au schimbat percepția despre familie lui BRomania: „Eva te face să vrei să ai copii!”

CANCAN EXCLUSIV: Pare că pe tine te-a adoptat familia lui Cătălin. Am văzut multe stories în care te duci la ei la masă, deja ești un obișnuit al acelei case!

BRomania: Sunt, da, și a fost o surpriză. Nu aveam o părere clară înainte, despre niciunul dintre ei. Nu mă știam foare bine cu niciunul. Cu Cătălin dădusem doar interviuri, dar în secunda în care ne-au primit în familia lor și am văzut cât de călduros e totul, cât de bine se înțeleg toți patru, am fost schimbat pe viață din punctul ăsta de vedere. Și mi-au dat foarte multe exemple pe care aș vrea să le urmez, când o să fiu părinte.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ai avea vreodată un copil, ai vrea să fie ca Eva?

BRomania: O, da, vai de capul meu!

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că acest profesionalism, despre care vorbeai mai devreme, se antrenează?

BRomania: Amândoi sunt foarte bine educați, din punctul ăsta de vedere, au avut exemple foarte bune acasă, și Eva și David. Se simte când sunt în public, se simte când sunt în privat, sunt cuminți. Vezi atâtea exemple de copii care o iau razna din cauza părinților. Vezi niște mici diavoli și te întrebi «e OK să fie copilul ăsta așa?». Ei sunt în extrema opusă, Eva te face să vrei să ai copii.

