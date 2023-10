”L-am visat noapte de noapte!” Danny Trejo, celebrul actor de la Hollywood, i-a scos peri albi lui Codin Maticiuc! A dat 500.000 $ să-l aibă în Miami Bici 2

24 noiembrie este ziua în care se va lansa filmul Miami Bici 2, în cinematografele din toată țara. Cei ce doresc acces în premieră la cel mai nou lungmetraj produs de Codin Maticiuc și BRomania își pot procura bilete de pe site-ul miamibici.ro! Până să ajungă în fața marilor ecrane, cinefilii ar trebui să știe câteva date despre capodopera românească. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Codin Maticiuc a povestit cât de intens a fost procesul de aducere al lui Danny Trejo, superstarul de la Hollywood, în Miami Bici 2.

„Ilie Piciu”, colegul de platou al lui actorului american, susține că o asemenea mutare, istorică pentru cinematografia românească, implică eforturi supraomenești. Despre bani, ce să mai vorbim? Peste 500.000 $ a costat cooptarea lui Danny Trejo în filmul românesc. În această sumă este cuprins și onorariul actorului, confidențial, însă calculele financiare sunt mult mai ample. Din film independent, Miami Bici 2 a devenit film apartenent al SAG-AFTRA. Faptul că Sindicatul i-a permis lui Danny să joace în lungemtrajul lui Maticiuc și al lui BRomania a modificat total prețul filmului, ce a ajuns la peste 2.2 milioane $.

În timpul dialogului dificil cu echipa de management a lui Danny Trejo, echipa de producție de la Miami Bici 2 a tot căutat soluții. Numele vechiculate de Codin Maticiuc depășesc limitele imaginabilului, iar poveștile actorului mai că te determină să mergi la film. Din nou, pentru cei interesați, site-ul de pe care se pot procura bilete este miamibici.ro !

Danny Trejo, surpriza „muncită” de Codin și echipa filmului Miami Bici 2: „Discuțiile au fost îngrozitoare!”

CANCAN.RO: De ce Danny Trejo? S-a întâmplat să fie el sau s-a ales special să fie Danny Trejo?

Codin Maticiuc: Ne-am dorit foarte foarte mult să fie un star de la Hollywood, un om cu care noi am crescut, cineva care a fost în foarte multe filme ale copilăriei noastre. Și în Miami Bici 1, dar mai ales în 2, mergem pe cărarea filmelor americane, asumați. Trecem prin toate clișeele. Suntem acolo, ajungem la Hollywood, avem niște probleme, avem o cursă pe Dry River, acolo unde se urmărea Terminator. Noi n-am inventat apa caldă, mergem pe concept și spuneam «dacă erau doi români în cursa de la Terminator?», «dacă doi români ajung în Vegas», «dacă doi români sunt răpiți din Vegas și duși să-și sape propriile morminte?».

Și atunci am zis că ne trebuie un om super cunoscut, după care am început cam care ar fi zona. Și am eliminat automat, în trei secunde de gândire, o zonă de genul Stallone, Schwarzenegger, care sunt ăia mai mari și știm că nu ni-i permitem. Și am zis că din eșantionul al doilea, pe care ni i-am putea permite, care sunt? Primul a fost Danny Trejo, am zis că este iconic, e personaj negativ, noi aveam nevoie de personaj negativ. Era tot ce aveam noi nevoie și am început discuțiile cu el. Discuțiile cu el și mai ales cu managerul lui au fost îngrozitoare!

Cât timp Danny îi „amăgea”, producătorii căutau soluții: „Am vorbit cu Chuck Norris, Charlie Sheen, Van Damme, Dolph Lundgren și Pamela Anderson!”

CANCAN.RO: De ce spui asta?

Codin Maticiuc: Pentru că ne-am înțeles foarte repede, după care n-au semnat nimic șase luni de zile. Nu răspundeau, trimiteau actele, ziceau că sunt nesemnate, ne spuneau să le semnăm noi. Nu știm dacă așa sunt ei sau dacă este o strategie a filmelor de la Hollywood, care au astfel de colaborări cu filme cum suntem noi, să tragă de timp. Să zică «e bună, ține-o, ține-o, ține-o, ne apropiem, ține-o, vedem dacă apare ceva mai bun, n-a apărut! Zilele alea ce facem? Suntem liberi! Jucăm golf? Nu! Ia-le banii la fraieri!». Există și această strategie, nu știu de ce a durat îngrozitor de mult! Mi-am pierdut trei ani din viață cu această chestie.

CANCAN.RO: Aveai momente în care îl visai noaptea pe Danny Trejo?

Codin Maticiuc: Noapte de noapte. Am avut dăți în care am visat chestia asta. Am visat că nu semnează sau am visat că a semnat. Vorbim de preproducție, eram încă acasă și vorbeam în Los Angeles, vorbeam doar noaptea. Stăteam pâna la ora 3 să vorbesc, mă culcam, pe la 6 mă trezeam ud și mă uitam la telefon «n-a scris, n-a semnat». Am trecut prin treaba asta, am îmbătrânit îngrozitor, până într-un moment în care el a zis «DA!».

CANCAN.RO: Ai vorbit direct cu el?

Codin Maticiuc: Nu, vorbeam doar cu această doamnă, Gloria. Și nu eu, vorbea producția din L.A, nu contează, vorbea producția noastră. La un moment dat, doamna Gloria a zis «DA, totul e OK, dar nu mai e data aia liberă!». Ne gândeam ce să facem, am intrat în panică și am zis că ceva nu e în regulă, că poate nu sunt ei serioși, nu știam cu ce se mănâncă. Și am început să vorbim cu oricine altcineva. Și aici a început roller coasterul. Am vorbit cu Chuck Norris, cu Charlie Sheen, am vorbit cu Van Damme. Am vorbit cu Dolph Lundgren, am vorbit cu Pamela Anderson. Am mai vorbit cu Michael Madsen.

Codin Maticiuc a vrut să-l aducă pe Michael Madsen din proprii bani

CANCAN.RO: Vi-i permiteați pe cei enumerați?

Codin Maticiuc: Cumva, agentul cu care vorbeam noi a zis «cam la ăștia ne permitem măcar să punem întrebarea». S-a dovedit, de exemplu, Pamela Anderson, când i-am trimis oferta, s-a întors și ni s-a spus «uite care e treaba, nu suntem nici măcar în apropiere cu suma». La unii s-a întors altă sumă, de trei ori mai mare decât dădeam noi. În sensul că, la un moment dat, am fi mers și pe unii din ăia. Noi am dat X. X este suma pe care am plătit-o, până la urmă, pentru Danny. Ofeream tot timpul X și unii ne-au cerut 3X. Dacă nu ne-am fi închis cu acest X, dădeam 3X. Dar la Pamela, spre exemplu, răspunsul a fost «nu sunteți nici măcar în aceeași galaxie».

Dolph Lundgren a fost cel mai OK, a zis «suma asta, semnez azi». Charlie Sheen a fost de-acord și am avansat foarte mult discuțiile cu el, până când a venit un mail în care scria «din păcate, domnul Sheen a acceptat și am intrat într-o colaborare să facem un nou serial». Au anunțat și în ziare că e real și oficial. Deci nu ne-am înțeles cu niciunul dintre ei. Cel mai avansat am fost Michael Madsen. Nu ni se părea atât de cunoscut sau iconic. Și am găsit o soluție să filmăm și să împingem filmările. Și l-am sunat din nou pe Danny Trejo, fiindcă n-am găsit nimic extraordinar. Că dacă zicea Pamela «DA!», mi se părea bine. Charlie Sheen mi se părea bine. Când veneam aici, eram satisfăcut să vă zic că am făcut un film cu Charlie Sheen.

500.000 $ a fost suma plătită pentru ca Danny Trejo să joace în Miami Bici 2: „Venirea lui în film a transformat filmul într-unul al Sindicatului!”

CANCAN.RO: Cât ați filmat cu Danny Trejo?

Codin Maticiuc: Două zile. Dar noi am filmat tot, contrareplicile, în două zile, săracul, a zis tot ce a avut el, deși apare în tot filmul. Ideea e că i-am zis «uite, am găsit o cale și putem». A zis «bine, băieți, hai să facem asta». Bă, și iar n-a semnat o perioadă! Perioadă în care noi filmam și ne apropiam de zilele în care trebuia să vină Danny Trejo, când era totul înțeles. Era și în mail scris totul, dar nu aveam un contract. La un moment dat, am avut contract, spre finalul zilelor, am avut contractul semnat și nu ne dădea contul unde să-i dăm banii. Nu era contul trecut și mă rugam, cu lacrimi în ochi, «bă, vreau să plătesc», să știu sigur că am plătit și că vine omul. A fost îngrozitor, dar s-a întâmplat, până la urmă.

După ce ne-am închis, m-am întors eu, personal, la Michael Madsen. Am vrut să îl iau pe Michael Madsen din banii mei. Am zis «dacă acceptă o sumă, o treime din banii pe care îi dădeam lui Danny, pentru o singură zi, patru ore, îl iau». Am zis «vi-l fac eu cadou», că și ei s-ar fi bucurat, dar n-am reușit. Mă mir că n-a vrut, deoarece câteva săptămâni mai târziu a fost dat afară din casă, pentru că n-a plătit chiria. Erau niște bani, totuși, pe care îi dădeam pentru patru ore de filmare. Ce pot să vă spun despre Danny Trejo, că deși am semnat acest NDA, și nu am cum să vă spun suma pe zi, pe care i-am plătit-o, eu consider că i-am plătit undeva în jurul sumei de 500.000 $. Și iată de ce!

I-am plătit o sumă lui, pe care n-am cum să o spun, dar venirea lui în film a transformat filmul dintr-un film independent într-un film al Sindicatului, fiind el actor al Sindicatului. Așa erau toți. Tot ce e mare, tot ce e bun, totul face parte din Sindicatul SAG-AFTRA. Ca să accepte să joace în orice film, tu trebuia să fii un film aprobat de Sindicat. Ne-am dus și ne-am făcut film SAG. Chestia asta ne-a costat mult mai mult. Am plătit la o grilă pe care o au ei. Toți actorii, cascadorii și figurația. Am plătit cu minimum 300 $ pe zi figurația. Venirea lui Danny Trejo în film m-a făcut pe mine să plătesc mai mult pe toată lumea din film. Pe mine m-am plătit mai mult!

