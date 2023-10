Probleme în paradisul familiei lui Codin Maticiuc. De la ce se contrazic cei doi iubiți: „Sunt împărțit și toate sunt importante pentru mine”

Codin Maticiuc a împlinit pe 5 octombrie vârsta de 43 de ani. Celebrul om de afaceri a ales să-şi sărbătorească ziua alături de zeci de prieteni. Printre cei care au venit la petrecerea celui care ne-a suprins cu rolurile sale aparte din serialul de televiziune “Clanul “, de la PRO TV, sau din filmele artistice “Miami Bici” 1 şi 2, dar şi cu publicarea unor cărţi cu diverse subiecte, au fost colegii săi dn lumea filmului.

George Mihăiţă, George Ivaşcu, Theo Rose şi Anghel Damian, Matei Dima, dar şi nume de răsunet din lumea muzicii precum Delia, Puya şi Alex Velea. Invitatul-surpriză a fost Marcel Ciolacu, premierul României fiind originar din Buzău, la fel ca şi personajul interpretat de Codin Maticiuc în seria “Miami Bici”. Prim-ministrul a purtat de altfel, pe toată durata şederii sale un tricou alb special, pe care stătea scris „Make Buzăul great again!” („Fă Buzăul mare din nou!”).

Cu acest prilej, Codin Maticiuc a oferit un amplu interviu pentru CANCAN.RO

CANCAN.RO: „Efectul Codin Maticiuc” e unul pe termen lung și foarte îndelungat? Cum vezi tu chestiunea asta?

Codin Maticiuc: Ca o otravă, dacă e pe termen îndelungat! E ca treaba aia, picătură cu picătură, nu moare imediat subiectul și nici nu se descoperă așa uşor în sânge, dar în timp el moare!

CANCAN.RO Te vezi asemenea unui nemuritor care ne-a făcut copilăria mai frumoasă?

Codin Maticiuc: A, highlander (râde)! Sper, fiindcă tot îmbătrânind am început să mă gândesc din ce în ce mai mult la nemurire. E singura soluţie…

CANCAN.RO : Până la ce vârstă te vezi jucând acest rol de „bad-boy”, deopotrivă foarte simpatic?

Codin Maticiuc: Nu ştiu! Fiindcă eu nu mă văd în niciun fel, dar sunt conştient că mă văd alţii şi lucrurile astea se tot schimbă. La un moment dat eram „bad-boy”, apoi eram salvatorul spitalelor, după care am devenit un fel de tătic foarte dulce. Deci eu nu ştiu ce sunt, dar aştept să mi se spună. Dar într-un fel rămân acelaşi, cumva…

Cum le împacă Codin Maticiuc pe toate câte le are pe cap!

CANCAN.RO: Doamna ta îţi schimbă agenda, vine şi-ţi spune să mai fii şi un fel de „Făt Frumos”?

Codin Maticiuc: Nevastă-mea nu-mi cere aşa ceva…să fiu un Făt Frumos! A mea ar vrea să fiu mai degrabă un făt de casă, nu un Făt Frumos. Stai pe acasă, ceva de genul ăsta! Asta şi-ar dori ea mai mult!

CANCAN.RO: Şi tu nu eşti de acord cu ea?

Codin Maticiuc: Eu consider că suntem, dar că sunt împărţit între atât de multe lucruri şi subiecte, cu business-urile, cu filmele. Astea din urmă, filmele, sunt într-un plan foarte important pentru mine. La fel, cu spitalele, cu fundaţia Metropolis de care mă mai ocup şi cu spitalele publice. Astfel încât împărţindu-mă între toate nu sunt pe acasă aşa cum şi-ar dori ea.

Codin Maticiuc: Anul acesta ai fost împărţit între mai multe planuri, mai multe filme, mai multe meridiane, să spunem aşa. Care ţi-a plăcut cel mai mult?

Codin Maticiuc: Miami…de departe Miami! Am filmat la Miami, la Los Angeles, am filmat la Hollywood, am făcut lucruri, cum să nu-mi placă cel mai mult Miami? D-aia s-a şi născut „Miami Bici doi”, film care va fi în 24 noiembrie în cinematografe.

Codin Maticiuc: „Ador , dar să vină și cu banul!”

CANCAN.RO: „Clanul”? Pregăteşti varianta 30?

Codin Maticiuc: Ador „Clanul” şi-l aştept şi pe „Pelicanul”. Va fi alături de mine în seara asta, fiindcă ştie că fără el nu pot da drumul petrecerii. Ador „Clanul”, dar acum e momentul filmului „Miami Bici”. Iubesc „Clanul”, dar să vină şi „Miami” cu banul…

CANCAN.RO: Umblă vorba în târg că te-ai apucat să scrii iar cărţi, fiindcă eşti talentat şi în postura asta. Cum merge?

Codin Maticiuc: Am scris o carte de poveşti pentru copiii. E o carte de poveşti pentru copii, inspirată din viaţa mea, din viaţa familiei noastre şi fiindcă nu mă erijez într-un scriitor de cărţi pentru copii, şi nici în vreun mare scriitor în general, am decis ca toate veniturile cărţii să meargă la proiectul „Spitale publice pe bani privaţi”. Adică, cine ar vrea s-o cumpere va face şi un cadou drăguţ pentru un copil, dar va face un bine şi celuilalt proiect. Cartea are şi pagini de colorat, dar şi pagini de abţibilduri! Adică chiar e un cadou special!

