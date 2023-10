După povestea despre viața lui Nuțu Cămătaru, Codin Maticiuc și-a scris aventura alături de frumoasa Ana Pandeli: “De asta sunt căpcăunul!”

Cine ar fi crezut că după o carte despre viața lui Nuțu Cămătaru, un autor poate avea condei atât de bun, încât să-și modifice perspectiva la 180 de grade? Ei bine, Codin Maticiuc demonstrează că este omul poveștilor, de toate tipurile, pentru toate vârstele. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, noua creație literară a „căpcăunului” care s-a luptat din răsputeri pentru inima frumoasei Ana.

„POVESTEA FRUMOASEI ANA ȘI A CĂPCĂUNULUI CODIN” este o carte pentru copii, ce îi sensibilizează până și pe cei mai serioși adulți. Și dacă nu ne credeți pe cuvânt, vă prezentăm în premieră câteva pasaje din capodopera lui Codin Maticiuc, pe care l-am și contactat. Autorul susține că această lucrare a fost creată pentru cei ce doresc un cadou memorabil dedicat copiilor. În același timp, cumpărătorii vor achiziționa cartea, contravaloarea acesteia fiind donată spitalelor pe care Codin le ajută din răsputeri.

„POVESTEA FRUMOASEI ANA ȘI A CĂPCĂUNULUI CODIN” se găsește, la precomandă, chiar AICI!

( NU RATA: ETICHETAT DREPT BEIZADEA PE CÂND LE FERMECA PE ANNA LESKO ȘI PE GINA PISTOL, CODIN MATICIUC FACE LUMINĂ: ”TATA MĂ MAI BĂTEA!” )

Codin Maticiuc, bucuros că frumoasa Ana l-a ales pe căpcăun în detrimentul lui Făt-Frumos: „Este povestea vieții mele!”

CANCAN.RO: De ce ești tu căpcăunul acestei povești, Codin?

Codin Maticiuc: Păi cine să fiu, Făt-Frumos?! N-am fost niciodată. E aceeași poveste, reinterpretată să zicem, veche ca timpul, „Shrek”, „Frumoasa și Bestia”. E mult despre a descoperi interiorul unui om. Eu de asta sunt căpcăunul, că nu am plecat niciodată cu prima șansă în povestea aia. Și povestea aia este povestea vieții mele, cumva. Nu am plecat cu prima șansă, dar prin muncă mai multă, prin alte lucruri, alte calități pe care mi le-am dezvoltat.

CANCAN.RO: Smaranda a parcurs povestea?

Codin Maticiuc: E înnebunită după povestea asta. Smaranda știe povestea asta de acum un an. Acum un an de zile, tot de ziua soției, am creat această carte, poveste pe care am ilustrat-o atunci cu niște băieți pe care i-am găsit eu pe internet, neprofesioniști. Nu arăta așa deloc. Smaranda o are de un an, dar nu în forma asta. De un an este preferata ei. Și văzând că e preferata ei, am zis «aș putea să o public», era povestea familiei noastre de un an. Acum am zis să o public și o donez pentru spitale, să nu mă dau vreun autor pentru copii.

CANCAN.RO: Știu că poate fi și colorată, pe alocuri…

Codin Maticiuc: Nu este carte de colorat, am băgat înăuntru o pagină cu personajele, care poate fi colorată. Și am mai băgat și două pagini de stickere. Am zis să fie un cadou mai complet pentru un copil. În ziua de astăzi, și așa îi apropii greu de carte și am zis să fie un pic mai interactiv.

( ACCESEAZĂ ȘI: ADEVĂRUL POVEȘTII DINTRE CODIN MATICIUC ȘI ANA PANDELI, ÎMBLINZITOAREA “CONSUMATORULUI DE SUFLETE”: „NOROC CĂ M-A VRUT EA!” )

Comandă cartea „POVESTEA FRUMOASEI ANA ȘI A CĂPCĂUNULUI CODIN” și susține proiectul “Spitale publice din bani privați” chiar AICI!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.