Adevărul poveștii dintre Codin Maticiuc și Ana Pandeli, îmblinzitoarea “consumatorului de suflete”: „Noroc că m-a vrut ea!”

Codin Maticiuc își împarte cu brio resursele între proiectele profesionale și viața personală, în care este implicat 100%, din postura tatălui de fete. Acesta pare să fie și motivul „cumințirii” fostului „consumator de suflete”, susține Codin Maticiuc, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Dacă în urmă cu ani buni actorul era adept al nightlife-ului din toată lumea, prioritățile familistului Codin s-au modificat radical. Acum cele două fiice și Ana Pandeli îi ocupă tot timpul, însă acest lucru s-a tot întâmplat în ceea ce o privește pe iubita afaceristului.

Pe un ton jovial, Codin povestește cum a cucerit-o pe mama fetelor sale, ca apoi să trăiască dezamăgirea separării timp de doi ani. Astrele s-au aliniat din nou, de această dată definitiv, spune antreprenorul, căci a treia oară Codin nu mai vrea să audă de vreo recucerire. Într-o notă serioasă, inițiativele filantropului continuă, Maticiuc Jr. fiind actualmente protagonistul unui proiect legislativ ce propune recuperarea TVA-ului de către fundații.

Codin Maticiuc explică motivul pentru care pretinde recuperarea TVA-ului de către fundațiile ce ajută statul

CANCAN.RO: De obicei scriu la tine pe burtieră actor, antreprenor sau producător. Acum ești și „om politic”…

Codin Maticiuc: Schimbați burtiera cu „om politic”, nu e niciun om politic. Încerc doar să schimb o lege, s-a votat în Senat, am trecut de o comisie de finanțe și buget. Am luat și acolo aviz pozitiv, urmează plenul în Parlament, încerc să schimb o lege.

E propunerea mea, inițiată de un deputat PSD care m-a ascultat și a preluat-o din zbor, a zis «da, legea asta trebuie schimbată» și uite că mă mai invită pe colo, pe colo, ca să-mi susțin punctul de vedere și cauza.

CANCAN.RO: Cel mai probabil se va promulga, nu-i așa?

Codin Maticiuc: Eu așa zic, că în Parlament va trece și în plen. Ideea este următoarea – fundațiile nu au voie să își recupereze TVA-ul, îl plătim către Stat și nu-l recuperăm. E un lucru care se întâmplă la nivel european, într-adevăr, dar anumite fundații cum sunt eu, cu fundația Metropolis, inițiativa «Spitale publice din bani privați», cum este «Dăruiește Viața» fac lucrări pentru stat. Pe care cum le fac, că renovăm, că achiziționez un utilaj, cum le-am făcut, cum le-am plătit, au intrat în posesia statului.

Pe alea cumva nu e corect să plătim și TVA și să nu-l putem recupera. E noaptea minții, noi plătim practic o taxă pe privilegiul de a ajuta statul. Statul îmi zice așa «tată, dacă vrei să mă ajuți, taxă de șmecherie, îmi dai ceva și mie ca să îți dau voie să mă ajuți aici la spitale». Și aici nu e corect, pentru că ei au dat-o în general pentru toate fundațiile, dar iată că sunt fundații care construiesc spitale, renovează și utilează spitale.

A dat eticheta „consumatorului de suflete” pe cea de familist: „Sunt foarte cuminte că am toate fetele în casă!”

CANCAN.RO: Am înțeles că tu vrei să ajuți oamenii indiferent de context, dar cum ai ajuns tu să te cumințești?

Codin Maticiuc: Să se menționeze că s-a zis și la CANCAN că m-am cumințit, dacă ei zic că m-am cumințit sunt cuminte. Pentru nevastă-mea, am vrut să vadă declarația.

CANCAN.RO: Dar cum s-a întâmplat acest proces?

Codin Maticiuc: Eu toată viața mi-am dorit cât mai multe fete și acum le am acasă pe toate. Eu sunt foarte cuminte că am toate fetele în casă, trebuie să am grijă de toate.

CANCAN.RO: De care e cel mai greu să ai grijă, de cea mai mare, nu?

Codin Maticiuc: Normal, că are cele mai multe puncte de vedere care nu coincid. Are păreri, a început să aibă și aia mică păreri.

Codin Maticiuc își exprimă aprecierea pentru Ana Pandeli, mama fetelor sale: „Am avut noroc că m-a vrut ea!”

CANCAN.RO: Dar tu din câte ai cunoscut, că ai cunoscut și tu fete la viața ta, cum ai făcut de te-ai oprit la una, ce a avut?

Codin Maticiuc: Ce n-a avut, ce nu are? Deșteaptă, frumoasă, pe bune. Chiar e deosebită și era logic să mă opresc. Am avut noroc că m-a vrut ea. Cât am tras de ea, vai de capul meu?! Jur, am tras mult la început, la un moment dat ne-am despărțit și iar am tras.

Am tras de două ori. Am stat vreo patru ani, ne-am despărțit vreo doi și am mai muncit odată, îți dai seama să bagi din nou fisă? Greu tare!

CANCAN.RO: Păi și problema de atunci n-a reapărut acum?

Codin Maticiuc: Nu, păi ce problemă să apară, dă-o-n Doamne iartă-mă?! Mai apare iar problemă, nu mai bag nicio fisă, sper a treia recucerire să și-o facă singură, dacă e nevoie.

CANCAN.RO: Păi de asta ai făcut și copiii – «gata, nu mai avem cum să ne despărțim»!

Codin Maticiuc: Vreau să o recucerească ei, «băi, munciți voi, ne-a părăsit mama, hai, duceți-vă și luptați în direcția asta»!

