Codin Maticiuc, declarație emoționantă de dragoste, de ziua iubitei sale! „Fără de sfârșit…”

Codin Maticiuc i-a uimit pe cei care îl urmăresc, după ce a publicat un mesaj emoționant de ziua iubitei sale. Omul de afaceri nu este cunoscut ca fiind un tip romantic, însă a dat tot ce a avut mai bun pentru a-și impresiona partenera. Anul acesta cei doi nu sărbătoresc împreună această zi specială și asta pentru că actorul a fost nevoit să plece în America.

Codin Maticiuc este fără doar și poate unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbiz. De când a cunoscut-o pe mama copiilor săi, viața afaceristului s-a schimbat radical. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, au împreună o fetiță pe nume Smaranda, iar în curând urmează să devină din nou părinți.

La începutul relației, aceștia au fost destul de discreți, însă cu timpul lucrurile s-au schimbat. Acum se afișează din ce în ce mai des împreună, ba chiar își arată sentimentele în public fără rețineri.

Deși până acum nu a expus publicului partea romantică a personalității sale, Codin Maticiuc i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă mamei copiilor săi cu ocazia zilei de naștere.

„Fără de sfârșit.

În fiecare seară, fetița mea Smaranda îi cere mamei ei să îi spună aceeași poveste: „cum a cucerit-o Codin pe Ana”. Astfel, povestea noastră nu este doar fără de sfârșit, ea și reîncepe zilnic.

Sunt curios cum i-o povestește ea, știu însă ce i-aș spune eu. I-aș spune că în viață câteodată prințesele se îndrăgostesc de balauri. I-aș spune că eroii sunt câteodată chiar capcaunii, nu prinții. I-aș spune că piticii au fost adesea regi. I-aș spune clișeul ăla de cacat că nu contează cum arăți sau câți bani ai. Că doar acțiunile tale te definesc.

I-aș spune povestea povestea cocoșatului de la Notre-Loft care și-a cucerit prințesa cu greu, dar iremediabil. I-aș povesti aventurile lor, cum au crezut că o să fie asasinați în Africa, călătoria cu scuterul printre templele din Bagan, cum au fost escortati afară din Jimmy’s la Monte Carlo, cum au băut cu Cuba Gooding Jr la Miami sau cum am fost în Jacksonville după Kid Rock. I-aș spune povestea noastră, în fiecare seară altfel, pentru că sunt sute de feluri în care poate fi spusă.

La mulți ani, iubito. Avem poze nașpa, dar super amintiri”, este mesajul transmis de Codin Maticiuc.

De ce nu s-a căsătorit Codin Maticiuc până acum

Foarte multe persoane s-au întrebat de-a lungul timpului de ce unul dintre cei mai râvniți bărbați din România nu s-a căsătorit încă. Pentru a elimina orice urmă de îndoială, Codin a oferit o explicație rațională într-un interviu acordat recent. Potrivit spuselor acestuia, atât el, cât și iubita lui, nu consideră că este necesar ca un astfel de eveniment să aibă loc.

„Nu mă însor, păcatele mele. Nici ea nu vrea. Nu ne plac petrecerile astea. Ne plac petrecerile alea la care chiar te distrezi, nu unele unde ai o mie de obligații. Noi, de exemplu, la Smaranda nu am făcut botez, nu am făcut petrecere. Ne-am dus la biserică și am venit acasă cu nașii. Aia a fost”, a declarat Codin Maticiuc pentru Ego.ro.